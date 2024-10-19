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"Выпить яд": Залужный публично опозорился в Британии - РИА Новости, 19.10.2024
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01:46 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/pozor-1978847922.html
"Выпить яд": Залужный публично опозорился в Британии
"Выпить яд": Залужный публично опозорился в Британии - РИА Новости, 19.10.2024
"Выпить яд": Залужный публично опозорился в Британии
Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений*, несколько раз не смог выговорить... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T01:46
2024-10-19T01:46
в мире
украина
великобритания
россия
уильям шекспир
мария захарова
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений*, несколько раз не смог выговорить слово "цивилизованный" на английском, переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира и обратился за помощью к переводчику через три минуты после начала речи.Дипломат попытался выступать на английском. Не сумев произнести слово "цивилизованный", он обратился за помощью к переводчику. Затем генерал переврал сюжет шекспировской трагедии "Отелло", заявив, что главный герой отравил себя, хотя, согласно сюжету, он себя заколол."Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу", — заявил дипломат.В мае Валерий Залужный был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Осенью прошлого года ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД России называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.*Признан в России нежелательной организацией.
https://ria.ru/20241018/ukraine-1978774329.html
https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html
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в мире, украина, великобритания, россия, уильям шекспир, мария захарова, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Уильям Шекспир, Мария Захарова, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Выпить яд": Залужный публично опозорился в Британии

Залужный не смог объясниться на английском и переврал трагедию Шекспира

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений*, несколько раз не смог выговорить слово "цивилизованный" на английском, переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира и обратился за помощью к переводчику через три минуты после начала речи.
Дипломат попытался выступать на английском. Не сумев произнести слово "цивилизованный", он обратился за помощью к переводчику. Затем генерал переврал сюжет шекспировской трагедии "Отелло", заявив, что главный герой отравил себя, хотя, согласно сюжету, он себя заколол.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 16:33
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"Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу", — заявил дипломат.
В мае Валерий Залужный был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Осенью прошлого года ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД России называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Залужный допустил мобилизацию украинок во имя "спасения Европы"
17 октября, 19:04
*Признан в России нежелательной организацией.
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияУильям ШекспирМария ЗахароваВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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