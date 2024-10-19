https://ria.ru/20241019/plan-1978893741.html
На Западе рассказали, где подготовили настоящий план победы для Украины
На Западе рассказали, где подготовили настоящий план победы для Украины - РИА Новости, 19.10.2024
На Западе рассказали, где подготовили настоящий план победы для Украины
Настоящий "план победы" для Украины разработали в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:44
2024-10-19T15:44
2024-10-19T15:44
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Настоящий "план победы" для Украины разработали в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Пока все смеются над "планом победы" сумасшедшего диктатора Зеленского, вот реальный план победы для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его составили русские", — указал Боуз, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который напомнил о предложенных главой государства Владимиром Путиным условиях завершения конфликта.Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, в нем говорится о приглашении Украины в НАТО с последующим членством, снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
https://ria.ru/20241019/plan-1978881425.html
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На Западе рассказали, где подготовили настоящий план победы для Украины
Журналист Боуз: настоящий "план победы" для Украины подготовили в России