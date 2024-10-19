https://ria.ru/20241019/plan-1978881425.html
Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина
Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина - РИА Новости, 19.10.2024
Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом прекратить спонсировать Владимира Зеленского после слов президента России... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:51
2024-10-19T12:51
2024-10-19T12:51
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом прекратить спонсировать Владимира Зеленского после слов президента России Владимира Путина о том, что НАТО воюет руками украинских солдат."Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами! НАТО – это машина для убийств! Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского! Давайте выйдем из альянса!" — призвал политик.Во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.Ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.
https://ria.ru/20241019/zelenskiy-1978861371.html
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Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина
Политик Филиппо призвал прекратить поддержку Зеленского после слов Путина о НАТО