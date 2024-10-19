Рейтинг@Mail.ru
Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/plan-1978881425.html
Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина
Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина - РИА Новости, 19.10.2024
Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом прекратить спонсировать Владимира Зеленского после слов президента России... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:51
2024-10-19T12:51
в мире
украина
россия
франция
владимир зеленский
владимир путин
флориан филиппо
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978689903_0:12:3298:1867_1920x0_80_0_0_a4ededfe23c30c7847e11fbee17f3d9f.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом прекратить спонсировать Владимира Зеленского после слов президента России Владимира Путина о том, что НАТО воюет руками украинских солдат."Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами! НАТО – это машина для убийств! Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского! Давайте выйдем из альянса!" — призвал политик.Во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.Ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.
https://ria.ru/20241019/zelenskiy-1978861371.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978689903_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_3e341a257552383060c869b1f8f0668c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, владимир путин, флориан филиппо, патриот, брикс, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Патриот, БРИКС, НАТО, Политика
Во Франции предложили радикальный план по Украине после слов Путина

Политик Филиппо призвал прекратить поддержку Зеленского после слов Путина о НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X с призывом прекратить спонсировать Владимира Зеленского после слов президента России Владимира Путина о том, что НАТО воюет руками украинских солдат.
«
"Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами! НАТО – это машина для убийств! Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского! Давайте выйдем из альянса!" — призвал политик.
Во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.
Ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
"Без его участия". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
Вчера, 08:48
 
В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФлориан ФилиппоПатриотБРИКСНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала