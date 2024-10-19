https://ria.ru/20241019/pena-1978886783.html

СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии

СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии

В Индии токсичная пена покрыла реку Ямуна, протекающую через столицу страны Нью-Дели, сообщила газета Times of India. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:24

2024-10-19T14:24

2024-10-19T14:55

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дели

индия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Индии токсичная пена покрыла реку Ямуна, протекающую через столицу страны Нью-Дели, сообщила газета Times of India. "Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж", — передает издание.В Дели также зафиксировали рост загрязнения воздуха, город окутал смог. Другая индийская газета, Hindustan Times, отметила, что пена представляет опасность для здоровья местных жителей, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак.Ямуна — самый крупный приток реки Ганг и считается одной из самых загрязненных рек в мире. Большая часть мусора попадает в реку в районе индийской столицы. Правительство Дели планирует привести Ямуну в соответствие со стандартами для купания к февралю 2025 года.

https://ria.ru/20240910/kiev-1971917872.html

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дели

индия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дели, индия