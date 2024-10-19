Рейтинг@Mail.ru
СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 19.10.2024 (обновлено: 14:55 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/pena-1978886783.html
СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии
СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии
В Индии токсичная пена покрыла реку Ямуна, протекающую через столицу страны Нью-Дели, сообщила газета Times of India. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:24
2024-10-19T14:55
в мире
дели
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978886487_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_377f1695079f1c8fcdf18cd38b4c8c78.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Индии токсичная пена покрыла реку Ямуна, протекающую через столицу страны Нью-Дели, сообщила газета Times of India. "Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж", — передает издание.В Дели также зафиксировали рост загрязнения воздуха, город окутал смог. Другая индийская газета, Hindustan Times, отметила, что пена представляет опасность для здоровья местных жителей, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак.Ямуна — самый крупный приток реки Ганг и считается одной из самых загрязненных рек в мире. Большая часть мусора попадает в реку в районе индийской столицы. Правительство Дели планирует привести Ямуну в соответствие со стандартами для купания к февралю 2025 года.
https://ria.ru/20240910/kiev-1971917872.html
https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html
дели
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978886487_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f27d76b9381c58d829fcc1d450b6883b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дели, индия
В мире, Дели, Индия
СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии

Times of India: токсичная пена покрыла самый крупный приток реки Ганг в Индии

© AP Photo / Manish SwarupМальчик пересекает реку Ямуна, Индия
Мальчик пересекает реку Ямуна, Индия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Мальчик пересекает реку Ямуна, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Индии токсичная пена покрыла реку Ямуна, протекающую через столицу страны Нью-Дели, сообщила газета Times of India.
«
"Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж", — передает издание.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна
10 сентября, 18:19
В Дели также зафиксировали рост загрязнения воздуха, город окутал смог.
Другая индийская газета, Hindustan Times, отметила, что пена представляет опасность для здоровья местных жителей, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак.
Ямуна — самый крупный приток реки Ганг и считается одной из самых загрязненных рек в мире. Большая часть мусора попадает в реку в районе индийской столицы. Правительство Дели планирует привести Ямуну в соответствие со стандартами для купания к февралю 2025 года.
Река Яуза - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы
4 апреля, 20:27
 
В миреДелиИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала