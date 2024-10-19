СМИ: токсичная пена покрыла крупный приток реки Ганг в Индии
Times of India: токсичная пена покрыла самый крупный приток реки Ганг в Индии
© AP Photo / Manish SwarupМальчик пересекает реку Ямуна, Индия
© AP Photo / Manish Swarup
Мальчик пересекает реку Ямуна, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Индии токсичная пена покрыла реку Ямуна, протекающую через столицу страны Нью-Дели, сообщила газета Times of India.
«
"Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж", — передает издание.
Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна
10 сентября, 18:19
В Дели также зафиксировали рост загрязнения воздуха, город окутал смог.
Другая индийская газета, Hindustan Times, отметила, что пена представляет опасность для здоровья местных жителей, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак.
Ямуна — самый крупный приток реки Ганг и считается одной из самых загрязненных рек в мире. Большая часть мусора попадает в реку в районе индийской столицы. Правительство Дели планирует привести Ямуну в соответствие со стандартами для купания к февралю 2025 года.