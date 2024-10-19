https://ria.ru/20241019/oreshkin-1978873967.html

Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС

Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024

Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС

Президент России Владимир Путин назначил замруководителя своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству со... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:12

2024-10-19T11:12

2024-10-19T11:19

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брикс

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владимир путин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил замруководителя своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Возложить на заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансового-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания 19 октября 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, максим орешкин, владимир путин, новый банк развития, россия