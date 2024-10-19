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Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
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11:12 19.10.2024 (обновлено: 11:19 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/oreshkin-1978873967.html
Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС
Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС
Президент России Владимир Путин назначил замруководителя своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству со... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:12
2024-10-19T11:19
политика
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саммит брикс в казани в 2024 году
максим орешкин
владимир путин
новый банк развития
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил замруководителя своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Возложить на заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансового-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания 19 октября 2024 года.
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политика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, максим орешкин, владимир путин, новый банк развития, россия
Политика, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Максим Орешкин, Владимир Путин, Новый банк развития, Россия
Орешкин будет отвечать за экономическое сотрудничество с БРИКС

Орешкин будет отвечать за финансово-экономическое сотрудничество с БРИКС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил замруководителя своей администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Возложить на заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансового-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания 19 октября 2024 года.
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