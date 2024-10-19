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Харрис обходит Трампа в трех колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 19.10.2024
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18:28 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/opros-1978906136.html
Харрис обходит Трампа в трех колеблющихся штатах, показал опрос
Харрис обходит Трампа в трех колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 19.10.2024
Харрис обходит Трампа в трех колеблющихся штатах, показал опрос
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обходит своего республиканского конкурента Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, свидетельствует... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:28
2024-10-19T18:28
в мире
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мичиган
пенсильвания
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обходит своего республиканского конкурента Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, свидетельствует новый опрос Bullfinch Group. Опрос проводился с 11 по 17 октября среди 1800 избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, погрешность составляет 4 процентных пункта. Об исследовании сообщает издание Newsweek. По этим данным, в Мичигане Харрис готовы поддержать 53% респондентов, Трампа только 45%. В Висконсине Харрис обходит Трампа лишь на 3 процентных пункта. В Пенсильвании опрос показывает ничью, но если респондентам предлагают выбрать не только из двух кандидатов, но добавляют третьего, то намечается перевес в пользу Харрис - в пределах погрешности, более подробные данные не приводятся. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, мичиган, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Пенсильвания, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис обходит Трампа в трех колеблющихся штатах, показал опрос

Bullfinch Group: кандидат в президенты США Харрис обходит Трампа в трех штатах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обходит своего республиканского конкурента Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, свидетельствует новый опрос Bullfinch Group.
Опрос проводился с 11 по 17 октября среди 1800 избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, погрешность составляет 4 процентных пункта. Об исследовании сообщает издание Newsweek.
По этим данным, в Мичигане Харрис готовы поддержать 53% респондентов, Трампа только 45%. В Висконсине Харрис обходит Трампа лишь на 3 процентных пункта.
В Пенсильвании опрос показывает ничью, но если респондентам предлагают выбрать не только из двух кандидатов, но добавляют третьего, то намечается перевес в пользу Харрис - в пределах погрешности, более подробные данные не приводятся.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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В миреСШАМичиганПенсильванияКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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