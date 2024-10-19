https://ria.ru/20241019/opros-1978906136.html

Харрис обходит Трампа в трех колеблющихся штатах, показал опрос

Харрис обходит Трампа в трех колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 19.10.2024

Харрис обходит Трампа в трех колеблющихся штатах, показал опрос

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обходит своего республиканского конкурента Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, свидетельствует... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:28

2024-10-19T18:28

2024-10-19T18:28

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мичиган

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обходит своего республиканского конкурента Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах, свидетельствует новый опрос Bullfinch Group. Опрос проводился с 11 по 17 октября среди 1800 избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, погрешность составляет 4 процентных пункта. Об исследовании сообщает издание Newsweek. По этим данным, в Мичигане Харрис готовы поддержать 53% респондентов, Трампа только 45%. В Висконсине Харрис обходит Трампа лишь на 3 процентных пункта. В Пенсильвании опрос показывает ничью, но если респондентам предлагают выбрать не только из двух кандидатов, но добавляют третьего, то намечается перевес в пользу Харрис - в пределах погрешности, более подробные данные не приводятся. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241018/sotsset-1978676129.html

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мичиган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, мичиган, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024