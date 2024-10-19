https://ria.ru/20241019/obrushenie-1978875415.html

В Кирсанове эвакуировали жильцов дома, где произошло обрушение

В Кирсанове эвакуировали жильцов дома, где произошло обрушение - РИА Новости, 19.10.2024

В Кирсанове эвакуировали жильцов дома, где произошло обрушение

Аэромобильная группировка МЧС РФ по региону прибыла к месту обрушения в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, для обследования с воздуха применяются... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:40

2024-10-19T11:40

2024-10-19T11:52

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тамбовская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС РФ по региону прибыла к месту обрушения в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, для обследования с воздуха применяются беспилотники, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Губернатор Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего три человека погибли. Губернатор поручил ввести в Кирсанове режим ЧС."Прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тамбовской области. Разбор завалов продолжается. Жильцы дома покинули опасную зону. Специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. Для обследования с воздуха применяются беспилотники МЧС России. На месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241019/vzryv-1978869721.html

тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область