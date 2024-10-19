В Кирсанове эвакуировали жильцов дома, где произошло обрушение
Жильцы дома в Кирсанове, где произошло обрушение, покинули опасную зону
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидирую последствия взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидирую последствия взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС РФ по региону прибыла к месту обрушения в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, для обследования с воздуха применяются беспилотники, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Губернатор Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего три человека погибли. Губернатор поручил ввести в Кирсанове режим ЧС.
"Прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тамбовской области. Разбор завалов продолжается. Жильцы дома покинули опасную зону. Специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. Для обследования с воздуха применяются беспилотники МЧС России. На месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники", - говорится в сообщении.