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В Германии четыре человека пострадали при нападении с ножом, пишут СМИ

В Германии четыре человека пострадали при нападении с ножом, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024

В Германии четыре человека пострадали при нападении с ножом, пишут СМИ

Четыре человека получили серьёзные ранения в результате нападения с ножом в местечке Фальштедт в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T21:16

2024-10-19T21:16

2024-10-19T21:45

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Четыре человека получили серьёзные ранения в результате нападения с ножом в местечке Фальштедт в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии, сообщило издание Peiner Allgemeine Zeitung (PAZ)."Четыре человека подверглись... нападению. Всем четырем людям потребовалась немедленная медицинская помощь из-за тяжести полученных травм", - пишет PAZ.Сообщается, что пострадали три мужчины возрастом 18, 66 и 73 года, а также 48-летняя женщина. В настоящее время угрозы их жизни нет.Прибывшая на место полиция задержала 32-летнего мужчину, который не оказал никакого сопротивления. Его мотивы пока остаются неясными. Сообщается, что он не был ранее известен правоохранительным органам и не имел судимостей.В последние месяцы Германию захлестнула волна атак с ножом. Одна из наиболее резонансных атак произошла в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил трёх человек и ранил ещё восемь. Атака в Золингене привела к обострению дебатов об ужесточении миграционной политики и правил ношения холодного оружия.

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968184632.html

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в мире, германия, нижняя саксония, происшествия, сирия