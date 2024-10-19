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В Нигерии восстановили подачу электричества после сбоя - РИА Новости, 19.10.2024
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22:39 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/nigeriya-1978925930.html
В Нигерии восстановили подачу электричества после сбоя
В Нигерии восстановили подачу электричества после сбоя - РИА Новости, 19.10.2024
В Нигерии восстановили подачу электричества после сбоя
Подача электричества в Нигерии восстановлена после третьего масштабного сбоя за неделю, сообщает нигерийский портал Nairametrics со ссылкой на заявление... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T22:39
2024-10-19T22:39
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подача электричества в Нигерии восстановлена после третьего масштабного сбоя за неделю, сообщает нигерийский портал Nairametrics со ссылкой на заявление государственной энергокомпании Transmission Company of Nigeria (TCN). "Transmission Company of Nigeria настоящим заявляет, что сегодня, 19 октября 2024 года, примерно в 8.15 (10.15 мск - ред.) в национальной энергосистеме произошел временный сбой... Наши инженеры в Джеббе провели операцию переключения, восстановив электроснабжение станции и других частей сети", - говорится в заявлении, оказавшегося в распоряжении портала. Отмечается, что к сбою привел взрыв трансформатора на подстанции в городе Джебба. Благодаря активации системы защиты удалось избежать пожара и дальнейшей порчи оборудования, однако именно она привела к временному отключению электричества. Ранее местная газета Daily Post сообщала о том, что в третий раз за неделю в Нигерии произошел масштабный сбой в энергосистеме, в результате которого жители по всей стране остались без электричества.
https://ria.ru/20241019/kuba-1978890810.html
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
В Нигерии восстановили подачу электричества после сбоя

В Нигерии восстановили электроснабжение после третьего масштабного сбоя

© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Flickr / Shariz Chakera
Город Кано, Нигерия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подача электричества в Нигерии восстановлена после третьего масштабного сбоя за неделю, сообщает нигерийский портал Nairametrics со ссылкой на заявление государственной энергокомпании Transmission Company of Nigeria (TCN).
"Transmission Company of Nigeria настоящим заявляет, что сегодня, 19 октября 2024 года, примерно в 8.15 (10.15 мск - ред.) в национальной энергосистеме произошел временный сбой... Наши инженеры в Джеббе провели операцию переключения, восстановив электроснабжение станции и других частей сети", - говорится в заявлении, оказавшегося в распоряжении портала.
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Ранее местная газета Daily Post сообщала о том, что в третий раз за неделю в Нигерии произошел масштабный сбой в энергосистеме, в результате которого жители по всей стране остались без электричества.
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