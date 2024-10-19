Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/nato-1978918646.html
СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО
СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО
У США больше нет принципиальных возражений против вступления Украины в НАТО, пишет Le Monde со ссылкой на европейский дипломатический источник. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T20:33
2024-10-19T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
камала харрис
германия
нато
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. У США больше нет принципиальных возражений против вступления Украины в НАТО, пишет Le Monde со ссылкой на европейский дипломатический источник."До сих пор США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счет Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Однако, согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения", — говорится в тексте.По мнению источников, изменение позиции Вашингтона может повлиять и на точку зрения Берлина на этот вопрос.В публикации говорится, Байден может принять соответствующее решение в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США — в переходный период до ее инаугурации. Но если выиграет Трамп, подобная инициатива может быть опасной.Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html
https://ria.ru/20241019/ukraine-1978898016.html
украина
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, камала харрис, германия, нато, мария захарова, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Камала Харрис, Германия, НАТО, Мария Захарова, Россия
СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО

Le Monde: США готовы к приглашению Украины в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. У США больше нет принципиальных возражений против вступления Украины в НАТО, пишет Le Monde со ссылкой на европейский дипломатический источник.
"До сих пор США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счет Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Однако, согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения", — говорится в тексте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Бросает в дрожь": Украина предложила США свои услуги по оккупации Европы
18 октября, 08:00
По мнению источников, изменение позиции Вашингтона может повлиять и на точку зрения Берлина на этот вопрос.
В публикации говорится, Байден может принять соответствующее решение в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США — в переходный период до ее инаугурации. Но если выиграет Трамп, подобная инициатива может быть опасной.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Военный ВСУ выступил с неожиданным призывом к женщинам и пенсионерам
Вчера, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКамала ХаррисГерманияНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала