СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО
Le Monde: США готовы к приглашению Украины в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. У США больше нет принципиальных возражений против вступления Украины в НАТО, пишет Le Monde со ссылкой на европейский дипломатический источник.
"До сих пор США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счет Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Однако, согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения", — говорится в тексте.
По мнению источников, изменение позиции Вашингтона может повлиять и на точку зрения Берлина на этот вопрос.
В публикации говорится, Байден может принять соответствующее решение в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США — в переходный период до ее инаугурации. Но если выиграет Трамп, подобная инициатива может быть опасной.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.