https://ria.ru/20241019/nato-1978918646.html

СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО

СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину в НАТО

У США больше нет принципиальных возражений против вступления Украины в НАТО, пишет Le Monde со ссылкой на европейский дипломатический источник. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T20:33

2024-10-19T20:33

2024-10-19T20:33

специальная военная операция на украине

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германия

нато

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. У США больше нет принципиальных возражений против вступления Украины в НАТО, пишет Le Monde со ссылкой на европейский дипломатический источник."До сих пор США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счет Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Однако, согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения", — говорится в тексте.По мнению источников, изменение позиции Вашингтона может повлиять и на точку зрения Берлина на этот вопрос.В публикации говорится, Байден может принять соответствующее решение в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США — в переходный период до ее инаугурации. Но если выиграет Трамп, подобная инициатива может быть опасной.Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

https://ria.ru/20241019/ukraine-1978898016.html

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в мире, украина, сша, камала харрис, германия, нато, мария захарова, россия