https://ria.ru/20241019/napadenie-1978921369.html

На Западе смоделировали нападение России на Прибалтику

На Западе смоделировали нападение России на Прибалтику - РИА Новости, 19.10.2024

На Западе смоделировали нападение России на Прибалтику

У российской армии в случае гипотетического нападения на Прибалтику будет десять дней на захват этих территорий до прибытия войск НАТО, сообщает Bild со ссылкой РИА Новости, 19.10.2024

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. У российской армии в случае гипотетического нападения на Прибалтику будет десять дней на захват этих территорий до прибытия войск НАТО, сообщает Bild со ссылкой на результаты сценария, смоделированного американским Центром по ведению войны нового поколения (Center on New Generation Warfare)."Потребуется десять дней оборонительных боев, прежде чем страны НАТО вмешаются", — говорится в тексте.Уточняется, что такой военный сценарий придумали высокопоставленные чиновники, бывшие генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес, с расчетом на 2027 год. По их мнению, в случае гипотетического нападения важную роль должны сыграть немецкие войска. Также предполагается, что Россия может атаковать Литву с территории Белоруссии и Калининграда, а также предварительно занятой Латвии.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте России и НАТО. В Кремле же отмечали, что страна не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТОу западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.В МИД также заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В начале сентября МИД также сообщил, что у России нет планов атаковать территорию стран НАТО.

https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978812265.html

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россия, литва, в мире, филип бридлав, нато, бен ходжес, балтия