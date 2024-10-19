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В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор - РИА Новости, 19.10.2024
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02:57 19.10.2024 (обновлено: 05:30 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/musor-1978849157.html
В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор
В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор - РИА Новости, 19.10.2024
В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор
Высота кострища при сжигании сухой травы и других горючих отходов имеет очень большое значение: чем выше куча мусора, тем больше безопасный радиус вокруг... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T02:57
2024-10-19T05:30
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Высота кострища при сжигании сухой травы и других горючих отходов имеет очень большое значение: чем выше куча мусора, тем больше безопасный радиус вокруг костра; при высоте три метра он должен составлять 50 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Перед сжиганием сухой травы, стерни, пожнивных остатков и других горючих отходов следует тщательно очистить от мусора всю территорию вокруг кострища", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что при высоте сжигаемой кучи мусора один метр обязательный безопасный радиус должен составлять 15 метров; при двух метрах — 25; а при трех метрах — 50 метров. "Чем выше куча, тем больше радиус очистки территории", — резюмировал представитель министерства.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор

МЧС рассказали об обязательном безопасном радиусе при сжигании мусора

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСвалка мусора
Свалка мусора - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Свалка мусора. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Высота кострища при сжигании сухой травы и других горючих отходов имеет очень большое значение: чем выше куча мусора, тем больше безопасный радиус вокруг костра; при высоте три метра он должен составлять 50 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Перед сжиганием сухой травы, стерни, пожнивных остатков и других горючих отходов следует тщательно очистить от мусора всю территорию вокруг кострища", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что при высоте сжигаемой кучи мусора один метр обязательный безопасный радиус должен составлять 15 метров; при двух метрах — 25; а при трех метрах — 50 метров.
"Чем выше куча, тем больше радиус очистки территории", — резюмировал представитель министерства.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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