https://ria.ru/20241019/musor-1978849157.html
В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор
В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор - РИА Новости, 19.10.2024
В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор
Высота кострища при сжигании сухой травы и других горючих отходов имеет очень большое значение: чем выше куча мусора, тем больше безопасный радиус вокруг... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T02:57
2024-10-19T02:57
2024-10-19T05:30
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963446311_47:344:914:832_1920x0_80_0_0_faf99b0a0a72c822bec09266d4773a62.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Высота кострища при сжигании сухой травы и других горючих отходов имеет очень большое значение: чем выше куча мусора, тем больше безопасный радиус вокруг костра; при высоте три метра он должен составлять 50 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Перед сжиганием сухой травы, стерни, пожнивных остатков и других горючих отходов следует тщательно очистить от мусора всю территорию вокруг кострища", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что при высоте сжигаемой кучи мусора один метр обязательный безопасный радиус должен составлять 15 метров; при двух метрах — 25; а при трех метрах — 50 метров. "Чем выше куча, тем больше радиус очистки территории", — резюмировал представитель министерства.
https://ria.ru/20240922/chita-1974054984.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963446311_33:0:1142:832_1920x0_80_0_0_f6b01a343b69983979a7499fbd19eab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор
МЧС рассказали об обязательном безопасном радиусе при сжигании мусора