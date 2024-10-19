https://ria.ru/20241019/musor-1978849157.html

В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор

В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор - РИА Новости, 19.10.2024

В МЧС объяснили, на каком расстоянии можно жечь мусор

Высота кострища при сжигании сухой травы и других горючих отходов имеет очень большое значение: чем выше куча мусора, тем больше безопасный радиус вокруг... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T02:57

2024-10-19T02:57

2024-10-19T05:30

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Высота кострища при сжигании сухой травы и других горючих отходов имеет очень большое значение: чем выше куча мусора, тем больше безопасный радиус вокруг костра; при высоте три метра он должен составлять 50 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Перед сжиганием сухой травы, стерни, пожнивных остатков и других горючих отходов следует тщательно очистить от мусора всю территорию вокруг кострища", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что при высоте сжигаемой кучи мусора один метр обязательный безопасный радиус должен составлять 15 метров; при двух метрах — 25; а при трех метрах — 50 метров. "Чем выше куча, тем больше радиус очистки территории", — резюмировал представитель министерства.

https://ria.ru/20240922/chita-1974054984.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)