https://ria.ru/20241019/mozambik-1978876707.html

В Мозамбике застрелили адвоката ведущего оппозиционного политика

В Мозамбике застрелили адвоката ведущего оппозиционного политика - РИА Новости, 19.10.2024

В Мозамбике застрелили адвоката ведущего оппозиционного политика

Адвоката ведущего оппозиционного политика Мозамбика застрелили в ночь с пятницы на субботу на фоне подсчета голосов по итогам прошедших в стране выборов,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:56

2024-10-19T11:56

2024-10-19T11:56

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Адвоката ведущего оппозиционного политика Мозамбика застрелили в ночь с пятницы на субботу на фоне подсчета голосов по итогам прошедших в стране выборов, сообщает местное издание Carta de Moçambique. Девятого октября в Мозамбике прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост президента лидирует представитель правящей партии "Фрелимо" Даниэль Шапу. В президентских выборах, среди прочих, также принял участие независимый кандидат Венасиу Мондлане. Он выразил несогласие с предварительными результатами и пообещал устроить массовые акции гражданского неповиновения 21 октября. "Эльвину Диаш, адвокат кандидата в президенты Венасиу Мондлане и главный юрисконсультант альянса CAD/PODEMOS…, был варварски и трусливо убит в Мапуту в субботу на рассвете", - передает издание. Кроме Диаша, погиб также член партии PODEMOS Паулу Гуамбе, который ехал с ним в одной машине. По данным издания, около 0.30 по местному времени (23.30 пятницы, мск) их автомобиль остановили двое неизвестных и расстреляли из огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20241010/strelba-1977395016.html

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Дарья Буймова

в мире, мозамбик, мапуту, podemos