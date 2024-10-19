В Мозамбике застрелили адвоката ведущего оппозиционного политика
Carta de Moambique: в Мозамбике застрелили адвоката оппозиционера Мондлане
© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкВид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик
Вид на город Мапуту - столицу Народной Республики Мозамбик. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Адвоката ведущего оппозиционного политика Мозамбика застрелили в ночь с пятницы на субботу на фоне подсчета голосов по итогам прошедших в стране выборов, сообщает местное издание Carta de Moçambique.
Девятого октября в Мозамбике прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост президента лидирует представитель правящей партии "Фрелимо" Даниэль Шапу. В президентских выборах, среди прочих, также принял участие независимый кандидат Венасиу Мондлане. Он выразил несогласие с предварительными результатами и пообещал устроить массовые акции гражданского неповиновения 21 октября.
"Эльвину Диаш, адвокат кандидата в президенты Венасиу Мондлане и главный юрисконсультант альянса CAD/PODEMOS…, был варварски и трусливо убит в Мапуту в субботу на рассвете", - передает издание.
Кроме Диаша, погиб также член партии PODEMOS Паулу Гуамбе, который ехал с ним в одной машине. По данным издания, около 0.30 по местному времени (23.30 пятницы, мск) их автомобиль остановили двое неизвестных и расстреляли из огнестрельного оружия.
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