https://ria.ru/20241019/moskva-1978870081.html

В Москве заменили 50 запорных устройств на газопроводах

В Москве заменили 50 запорных устройств на газопроводах - РИА Новости, 19.10.2024

В Москве заменили 50 запорных устройств на газопроводах

Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах в Троицком и Новомосковском административных округах в Москве, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:28

2024-10-19T10:28

2024-10-19T10:28

городское хозяйство москвы

новомосковский административный округ

москва

тинао

мосгаз

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах в Троицком и Новомосковском административных округах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили 50 запорных устройств на газопроводах в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Работы были плановыми - они обусловлены сроками эксплуатации сооружений и требованиями технического обслуживания. Это позволяет обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение жителей округов", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники АО "Мосгаз" установили новые запорные устройства на газопроводах высокого и низкого давления с диаметрами труб от 50 до 400 миллиметров. Подчеркивается, что работы были проведены без отключения жителей от коммуникаций. Особое внимание при замене запорных устройств уделили вопросам экологии. "Установка кранов отечественного производства обеспечивает надежность и высокое качество газового оборудования, а срок их службы составляет более 40 лет", - добавили на сайте.

https://ria.ru/20241015/mosgaz-1978152054.html

https://ria.ru/20240516/mosgaz-1946345111.html

новомосковский административный округ

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, тинао, мосгаз