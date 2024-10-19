В Москве заменили 50 запорных устройств на газопроводах
В Троицком и Новомосковском округах в Москве заменили 50 запорных устройств
© Фото : "Мосгаз"Строительство газопровода
© Фото : "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты заменили 50 запорных устройств на газопроводах в Троицком и Новомосковском административных округах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили 50 запорных устройств на газопроводах в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Работы были плановыми - они обусловлены сроками эксплуатации сооружений и требованиями технического обслуживания. Это позволяет обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение жителей округов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сотрудники АО "Мосгаз" установили новые запорные устройства на газопроводах высокого и низкого давления с диаметрами труб от 50 до 400 миллиметров. Подчеркивается, что работы были проведены без отключения жителей от коммуникаций. Особое внимание при замене запорных устройств уделили вопросам экологии.
"Установка кранов отечественного производства обеспечивает надежность и высокое качество газового оборудования, а срок их службы составляет более 40 лет", - добавили на сайте.