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Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока "Победа" - РИА Новости, 19.10.2024
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18:04 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/moldavija-1978904411.html
Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока "Победа"
Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока "Победа" - РИА Новости, 19.10.2024
Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока "Победа"
Суд в Молдавии одобрил арест на 20 суток двух активистов оппозиционного блока "Победа", подозреваемых по делу о незаконном финансировании политических партий и... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:04
2024-10-19T18:04
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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Суд в Молдавии одобрил арест на 20 суток двух активистов оппозиционного блока "Победа", подозреваемых по делу о незаконном финансировании политических партий и подкупе избирателей, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре республики. В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому по 30 суток ареста. В мэрии города Оргеев 11 октября были проведены обыски, после которых четыре активистки блока были задержаны. Полиция Молдавии сообщила в пятницу, что в рамках обысков по делу были задержаны еще два активиста блока "Победа". "Двое задержанных получили предварительный арест сроком на 20 суток", - говорится в сообщении прокуратуры. Ранее лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что правоохранительные органы проводят обыски и оказывают давление на жителей населенных пунктов, в которых поддерживают представителей политсилы. Он также обещал, что блок окажет юридическую поддержку активистам, которые были задержаны полицией. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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в мире, молдавия, гагаузия, илан шор, майя санду, василий тарлев, наша партия, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, Молдавия, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду, Василий Тарлев, Наша партия, Санкции США против "России сегодня" и RT
Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока "Победа"

Суд в Молдавии одобрил арест двух активистов блока "Победа" на 20 суток

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Кишиневе
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Sputnik / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Суд в Молдавии одобрил арест на 20 суток двух активистов оппозиционного блока "Победа", подозреваемых по делу о незаконном финансировании политических партий и подкупе избирателей, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре республики.
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому по 30 суток ареста. В мэрии города Оргеев 11 октября были проведены обыски, после которых четыре активистки блока были задержаны. Полиция Молдавии сообщила в пятницу, что в рамках обысков по делу были задержаны еще два активиста блока "Победа".
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"Двое задержанных получили предварительный арест сроком на 20 суток", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что правоохранительные органы проводят обыски и оказывают давление на жителей населенных пунктов, в которых поддерживают представителей политсилы. Он также обещал, что блок окажет юридическую поддержку активистам, которые были задержаны полицией.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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