https://ria.ru/20241019/moldavija-1978904411.html

Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока "Победа"

Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока "Победа" - РИА Новости, 19.10.2024

Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока "Победа"

Суд в Молдавии одобрил арест на 20 суток двух активистов оппозиционного блока "Победа", подозреваемых по делу о незаконном финансировании политических партий и... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:04

2024-10-19T18:04

2024-10-19T18:04

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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Суд в Молдавии одобрил арест на 20 суток двух активистов оппозиционного блока "Победа", подозреваемых по делу о незаконном финансировании политических партий и подкупе избирателей, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре республики. В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому по 30 суток ареста. В мэрии города Оргеев 11 октября были проведены обыски, после которых четыре активистки блока были задержаны. Полиция Молдавии сообщила в пятницу, что в рамках обысков по делу были задержаны еще два активиста блока "Победа". "Двое задержанных получили предварительный арест сроком на 20 суток", - говорится в сообщении прокуратуры. Ранее лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что правоохранительные органы проводят обыски и оказывают давление на жителей населенных пунктов, в которых поддерживают представителей политсилы. Он также обещал, что блок окажет юридическую поддержку активистам, которые были задержаны полицией. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241019/ssha-1978874910.html

https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978826423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, илан шор, майя санду, василий тарлев, наша партия, санкции сша против "россии сегодня" и rt