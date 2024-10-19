Рейтинг@Mail.ru
Бречалов рассказал о новом защитнике ХК "Ижсталь" Александре Микуловиче - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
18:07 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/mikulovich-1978904868.html
Бречалов рассказал о новом защитнике ХК "Ижсталь" Александре Микуловиче
Бречалов рассказал о новом защитнике ХК "Ижсталь" Александре Микуловиче - РИА Новости, 19.10.2024
Бречалов рассказал о новом защитнике ХК "Ижсталь" Александре Микуловиче
Хоккейный клуб "Ижсталь" подписал контракт с серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр-2012 и молодёжного чемпионата мира-2016 Александром... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:07
2024-10-19T18:07
удмуртская республика
ижевск
кирово-чепецк
спорт
альметьевск
александр микулович
александр бречалов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111130/61/1111306147_0:0:2339:1315_1920x0_80_0_0_084756cf4a8dcf68e38e7a15ab0ae36f.jpg
УФА, 19 окт – РИА Новости. Хоккейный клуб "Ижсталь" подписал контракт с серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр-2012 и молодёжного чемпионата мира-2016 Александром Микуловичем, который будет играть на позиции защитника, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Пополнение у нашей "Ижстали". В рядах "сталеваров" на позиции защитника будет играть Александр Микулович - серебряный призёр зимних юношеских Олимпийских игр-2012, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира-2016. Усиливаем состав. Верим в команду", - написал Бречалов. По данным пресс-службы главы региона, руководство команды уверено, что такое пополнение в составе команды поможет обрести былую уверенность. "С Александром заключили долгосрочный контракт, поэтому связываем его игру с нашими надеждами в этом и следующем сезонах", - приводятся слова исполнительного директора хоккейного клуба "Ижсталь" Евгения Лойфермана. Отмечается, что заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов подчеркнул, что усиление в части игроков — один из элементов перезагрузки хоккейного клуба "Ижсталь", анонсированной главой Удмуртии Александром Бречаловым. Также ведётся работа по развитию материально-технической базы и быта команды — сейчас в республике продолжается реконструкция Ледового дворца "Ижсталь" в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Кроме этого, важным элементом вице-премьер назвал перенятие успешных практик со стороны ведущих клубов страны. "На этой неделе состоялась встреча с главным тренером команды "Торпедо" Игорем Ларионовым. Получили ряд рекомендаций, которые планируем внедрять и применять на базе нашей команды. Все эти шаги — большая работа по перезагрузке клуба и перестройке формата его работы", - цитирует пресс-служба Меджитова. Микулович вступил в стан "Ижстали" 17 октября. Игрока "зацепила" заинтересованность руководства и тренерского штаба, уточняет пресс-служба. "Вчера провёл первую тренировку. Со всеми ребятами познакомился, некоторых знаю достаточно хорошо. За нашим главным тренером следил ещё с детства, смотрел игры. Ижевск — город с достаточно большой историей. Думаю, все знают такие знаменитые фамилии как Фахрутдинов, братья Орловы, Абрамов, Разин — многие выросли на них", - прокомментировал Микулович. Сейчас защитник готовится к предстоящему матчу с пермским "Молотом", который пройдёт 20 октября и откроет продолжительную домашнюю серию из пяти игр. Также "Ижсталь" сразится с "Олимпией" из Кирово-Чепецка, "Нефтяником" из Альметьевска, "Барсом" из Казани и "Челнами" из Набережных Челнов. Трансляции матчей будут доступны в официальном сообществе хоккейного клуба "Ижсталь" во ВКонтакте, добавили в пресс-службе.
ижевск
кирово-чепецк
альметьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111130/61/1111306147_98:0:1997:1424_1920x0_80_0_0_637e2f8930cfda7acc0bb9599fc2a8ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, кирово-чепецк, спорт, альметьевск, александр микулович, александр бречалов, владимир путин, ижсталь (ижевск), торпедо
Удмуртская Республика, Ижевск, Кирово-Чепецк, Спорт, Альметьевск, Александр Микулович, Александр Бречалов, Владимир Путин, Ижсталь (Ижевск), Торпедо

Бречалов рассказал о новом защитнике ХК "Ижсталь" Александре Микуловиче

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАлександр Микулович
Александр Микулович - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Александр Микулович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 19 окт – РИА Новости. Хоккейный клуб "Ижсталь" подписал контракт с серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр-2012 и молодёжного чемпионата мира-2016 Александром Микуловичем, который будет играть на позиции защитника, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
«
"Пополнение у нашей "Ижстали". В рядах "сталеваров" на позиции защитника будет играть Александр Микулович - серебряный призёр зимних юношеских Олимпийских игр-2012, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира-2016. Усиливаем состав. Верим в команду", - написал Бречалов.
По данным пресс-службы главы региона, руководство команды уверено, что такое пополнение в составе команды поможет обрести былую уверенность.
"С Александром заключили долгосрочный контракт, поэтому связываем его игру с нашими надеждами в этом и следующем сезонах", - приводятся слова исполнительного директора хоккейного клуба "Ижсталь" Евгения Лойфермана.
Отмечается, что заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов подчеркнул, что усиление в части игроков — один из элементов перезагрузки хоккейного клуба "Ижсталь", анонсированной главой Удмуртии Александром Бречаловым. Также ведётся работа по развитию материально-технической базы и быта команды — сейчас в республике продолжается реконструкция Ледового дворца "Ижсталь" в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Кроме этого, важным элементом вице-премьер назвал перенятие успешных практик со стороны ведущих клубов страны.
"На этой неделе состоялась встреча с главным тренером команды "Торпедо" Игорем Ларионовым. Получили ряд рекомендаций, которые планируем внедрять и применять на базе нашей команды. Все эти шаги — большая работа по перезагрузке клуба и перестройке формата его работы", - цитирует пресс-служба Меджитова.
Микулович вступил в стан "Ижстали" 17 октября. Игрока "зацепила" заинтересованность руководства и тренерского штаба, уточняет пресс-служба.
"Вчера провёл первую тренировку. Со всеми ребятами познакомился, некоторых знаю достаточно хорошо. За нашим главным тренером следил ещё с детства, смотрел игры. Ижевск — город с достаточно большой историей. Думаю, все знают такие знаменитые фамилии как Фахрутдинов, братья Орловы, Абрамов, Разин — многие выросли на них", - прокомментировал Микулович.
Сейчас защитник готовится к предстоящему матчу с пермским "Молотом", который пройдёт 20 октября и откроет продолжительную домашнюю серию из пяти игр. Также "Ижсталь" сразится с "Олимпией" из Кирово-Чепецка, "Нефтяником" из Альметьевска, "Барсом" из Казани и "Челнами" из Набережных Челнов. Трансляции матчей будут доступны в официальном сообществе хоккейного клуба "Ижсталь" во ВКонтакте, добавили в пресс-службе.
 
Удмуртская РеспубликаИжевскКирово-ЧепецкСпортАльметьевскАлександр МикуловичАлександр БречаловВладимир ПутинИжсталь (Ижевск)Торпедо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала