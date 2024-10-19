https://ria.ru/20241019/mikulovich-1978904868.html

Бречалов рассказал о новом защитнике ХК "Ижсталь" Александре Микуловиче

Бречалов рассказал о новом защитнике ХК "Ижсталь" Александре Микуловиче - РИА Новости, 19.10.2024

Бречалов рассказал о новом защитнике ХК "Ижсталь" Александре Микуловиче

Хоккейный клуб "Ижсталь" подписал контракт с серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр-2012 и молодёжного чемпионата мира-2016 Александром... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:07

2024-10-19T18:07

2024-10-19T18:07

удмуртская республика

ижевск

кирово-чепецк

спорт

альметьевск

александр микулович

александр бречалов

владимир путин

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УФА, 19 окт – РИА Новости. Хоккейный клуб "Ижсталь" подписал контракт с серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр-2012 и молодёжного чемпионата мира-2016 Александром Микуловичем, который будет играть на позиции защитника, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Пополнение у нашей "Ижстали". В рядах "сталеваров" на позиции защитника будет играть Александр Микулович - серебряный призёр зимних юношеских Олимпийских игр-2012, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира-2016. Усиливаем состав. Верим в команду", - написал Бречалов. По данным пресс-службы главы региона, руководство команды уверено, что такое пополнение в составе команды поможет обрести былую уверенность. "С Александром заключили долгосрочный контракт, поэтому связываем его игру с нашими надеждами в этом и следующем сезонах", - приводятся слова исполнительного директора хоккейного клуба "Ижсталь" Евгения Лойфермана. Отмечается, что заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов подчеркнул, что усиление в части игроков — один из элементов перезагрузки хоккейного клуба "Ижсталь", анонсированной главой Удмуртии Александром Бречаловым. Также ведётся работа по развитию материально-технической базы и быта команды — сейчас в республике продолжается реконструкция Ледового дворца "Ижсталь" в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Кроме этого, важным элементом вице-премьер назвал перенятие успешных практик со стороны ведущих клубов страны. "На этой неделе состоялась встреча с главным тренером команды "Торпедо" Игорем Ларионовым. Получили ряд рекомендаций, которые планируем внедрять и применять на базе нашей команды. Все эти шаги — большая работа по перезагрузке клуба и перестройке формата его работы", - цитирует пресс-служба Меджитова. Микулович вступил в стан "Ижстали" 17 октября. Игрока "зацепила" заинтересованность руководства и тренерского штаба, уточняет пресс-служба. "Вчера провёл первую тренировку. Со всеми ребятами познакомился, некоторых знаю достаточно хорошо. За нашим главным тренером следил ещё с детства, смотрел игры. Ижевск — город с достаточно большой историей. Думаю, все знают такие знаменитые фамилии как Фахрутдинов, братья Орловы, Абрамов, Разин — многие выросли на них", - прокомментировал Микулович. Сейчас защитник готовится к предстоящему матчу с пермским "Молотом", который пройдёт 20 октября и откроет продолжительную домашнюю серию из пяти игр. Также "Ижсталь" сразится с "Олимпией" из Кирово-Чепецка, "Нефтяником" из Альметьевска, "Барсом" из Казани и "Челнами" из Набережных Челнов. Трансляции матчей будут доступны в официальном сообществе хоккейного клуба "Ижсталь" во ВКонтакте, добавили в пресс-службе.

ижевск

кирово-чепецк

альметьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ижевск, кирово-чепецк, спорт, альметьевск, александр микулович, александр бречалов, владимир путин, ижсталь (ижевск), торпедо