https://ria.ru/20241019/mikhalkov-1978915254.html

Михалков: СВО помогла россиянам понять опасность западного влияния

Михалков: СВО помогла россиянам понять опасность западного влияния - РИА Новости, 19.10.2024

Михалков: СВО помогла россиянам понять опасность западного влияния

Специальная военная операция помогла россиянам осознать опасность "разъедающего" влияния недружественных государств и понять, что интересы своей страны нужно... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T19:53

2024-10-19T19:53

2024-10-19T20:49

сочи

россия

никита михалков

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СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Специальная военная операция помогла россиянам осознать опасность "разъедающего" влияния недружественных государств и понять, что интересы своей страны нужно ставить выше всех остальных, считает российский режиссер Никита Михалков.Спектакль театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" в постановке художественного руководителя в пятницу впервые представили в Сочи спустя почти четыре года с начала премьеры. В субботу в кулуарах Зимнего театра журналисты задали Михалкову вопрос, что делать людям в стране, переживающей непростое время. В ответ режиссер напомнил о 90-х годах. По его словам, в тот период разговоры об "окне в Европу" происходили в условиях, когда ученые вынуждены были торговать на рынках. Как считает Михалков, российской элите угрожало "разъедающее" влияние вражеских для РФ стран. "СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы ее не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти", — сказал режиссер. Интересы своей страны должны быть приоритетными для гражданина, добавил он. "Считаю, что есть один принцип сегодня: это интересы своей страны ставить выше всех интересов всех остальных во всем мире. Эгоистично звучит? Эгоистично. Но кто-нибудь позаботится о нас, кроме нас самих? Позаботятся — с тем чтобы нас не было", — сказал Михалков.

https://ria.ru/20240912/mikhalkov-1972396869.html

https://ria.ru/20240419/artisty-1941104428.html

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сочи, россия, никита михалков