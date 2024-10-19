В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
МИД: вступление Украины в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Присоединение Киева к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В начале недели он заявил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны.
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"Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО", — отметил Полищук.
Он добавил, что сейчас такой шаг "поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима".
Дипломат выразил надежду, что в руководстве этого блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в НАТО.
На прошлой неделе газета Financial Times написала, что украинские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. По версии издания, Киев начал рассматривать подобные варианты завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи и осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.
В начале октября Киев посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что когда-нибудь Украина станет полноправным членом военного блока, а у России нет права вето по этому вопросу. Но никаких сроков он не назвал.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
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