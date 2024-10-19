https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html

В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО

В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 19.10.2024

В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО

Присоединение Киева к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:23

2024-10-19T09:23

2024-10-19T09:59

в мире

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нато

алексей полищук

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петер сийярто

марк рютте

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Присоединение Киева к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В начале недели он заявил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны."Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО", — отметил Полищук.Он добавил, что сейчас такой шаг "поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима".Дипломат выразил надежду, что в руководстве этого блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в НАТО. На прошлой неделе газета Financial Times написала, что украинские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. По версии издания, Киев начал рассматривать подобные варианты завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи и осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.В начале октября Киев посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что когда-нибудь Украина станет полноправным членом военного блока, а у России нет права вето по этому вопросу. Но никаких сроков он не назвал.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241019/ukraina-1978860296.html

https://ria.ru/20241018/nato-1978813635.html

https://ria.ru/20241017/svo-1978607643.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, нато, алексей полищук, киев, петер сийярто, марк рютте, снг