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В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
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09:23 19.10.2024 (обновлено: 09:59 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html
В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
Присоединение Киева к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:23
2024-10-19T09:59
в мире
украина
россия
нато
алексей полищук
киев
петер сийярто
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Присоединение Киева к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В начале недели он заявил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны."Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО", — отметил Полищук.Он добавил, что сейчас такой шаг "поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима".Дипломат выразил надежду, что в руководстве этого блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в НАТО. На прошлой неделе газета Financial Times написала, что украинские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. По версии издания, Киев начал рассматривать подобные варианты завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи и осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.В начале октября Киев посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что когда-нибудь Украина станет полноправным членом военного блока, а у России нет права вето по этому вопросу. Но никаких сроков он не назвал.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978860296.html
https://ria.ru/20241018/nato-1978813635.html
https://ria.ru/20241017/svo-1978607643.html
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в мире, украина, россия, нато, алексей полищук, киев, петер сийярто, марк рютте, снг
В мире, Украина, Россия, НАТО, Алексей Полищук, Киев, Петер Сийярто, Марк Рютте, СНГ
В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО

МИД: вступление Украины в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Присоединение Киева к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В начале недели он заявил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны.
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"Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО", — отметил Полищук.
Он добавил, что сейчас такой шаг "поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима".
Дипломат выразил надежду, что в руководстве этого блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в НАТО.
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На прошлой неделе газета Financial Times написала, что украинские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. По версии издания, Киев начал рассматривать подобные варианты завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи и осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.
В начале октября Киев посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что когда-нибудь Украина станет полноправным членом военного блока, а у России нет права вето по этому вопросу. Но никаких сроков он не назвал.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
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