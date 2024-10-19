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МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности - РИА Новости, 19.10.2024
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08:45 19.10.2024 (обновлено: 08:47 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/mid-1978861204.html
МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности
МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности - РИА Новости, 19.10.2024
МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности
Москва рассчитывает завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщил... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:45
2024-10-19T08:47
россия
белоруссия
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Работа над документом ведется интенсивно. Рассчитываем завершить ее к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое планируется приурочить к 25-летию подписания союзного договора", - сказал он.Договор между Россией и Белоруссией о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.
https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html
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россия, белоруссия, безопасность
Россия, Белоруссия, Безопасность
МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности

МИД: договор с Минском о гарантиях безопасности могут разработать к 8 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание МИД РФ
Водовзводная башня Московского Кремля и здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Водовзводная башня Московского Кремля и здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Работа над документом ведется интенсивно. Рассчитываем завершить ее к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое планируется приурочить к 25-летию подписания союзного договора", - сказал он.
Договор между Россией и Белоруссией о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
Вчера, 08:12
 
РоссияБелоруссияБезопасность
 
 
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