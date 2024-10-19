https://ria.ru/20241019/mid-1978861204.html
МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности
МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности - РИА Новости, 19.10.2024
МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности
Москва рассчитывает завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщил... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:45
2024-10-19T08:45
2024-10-19T08:47
россия
белоруссия
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Работа над документом ведется интенсивно. Рассчитываем завершить ее к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое планируется приурочить к 25-летию подписания союзного договора", - сказал он.Договор между Россией и Белоруссией о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.
https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, безопасность
Россия, Белоруссия, Безопасность
МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности
МИД: договор с Минском о гарантиях безопасности могут разработать к 8 декабря