https://ria.ru/20241019/mid-1978861204.html

МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности

МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности - РИА Новости, 19.10.2024

МИД рассказал, когда разработают договор с Минском о гарантиях безопасности

Москва рассчитывает завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщил... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:45

2024-10-19T08:45

2024-10-19T08:47

россия

белоруссия

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает завершить работу по договору с Белоруссией о гарантиях безопасности к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Работа над документом ведется интенсивно. Рассчитываем завершить ее к юбилейному заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое планируется приурочить к 25-летию подписания союзного договора", - сказал он.Договор между Россией и Белоруссией о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.

https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html

россия

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, безопасность