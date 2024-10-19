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В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.10.2024
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12:48 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html
В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко
В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.10.2024
В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в будущем году "аккуратно" изберет президента. Его выступление транслировал телеканал "Первый... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:48
2024-10-19T12:48
в мире
белоруссия
минская область
александр лукашенко
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в будущем году "аккуратно" изберет президента. Его выступление транслировал телеканал "Первый информационный"."Больше всего об этом говорят наши беглые (выехавшие из страны представители оппозиции – ред.): Лукашенко поехал на "Дожинки" (праздник урожая – ред.) - начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего, чего бы я не хотел, - чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании", - сказал Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании. Однако Лукашенко заявил, что даже если они и считают это предвыборной кампанией, то "имеет на это право". Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока официально не объявлял о том, принял ли решение пойти на новый президентский срок. Однако он подчеркивал, что решение баллотироваться на выборах в 2025 году будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.
https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978880868.html
https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965396915.html
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в мире, белоруссия, минская область, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минская область, Александр Лукашенко
В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия в 2025 году чисто и аккуратно изберет президента

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в будущем году "аккуратно" изберет президента. Его выступление транслировал телеканал "Первый информационный".
"Больше всего об этом говорят наши беглые (выехавшие из страны представители оппозиции – ред.): Лукашенко поехал на "Дожинки" (праздник урожая – ред.) - начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего, чего бы я не хотел, - чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании", - сказал Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам
Вчера, 12:41
Однако Лукашенко заявил, что даже если они и считают это предвыборной кампанией, то "имеет на это право".
Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока официально не объявлял о том, принял ли решение пойти на новый президентский срок. Однако он подчеркивал, что решение баллотироваться на выборах в 2025 году будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Лукашенко рассказал, чем займется после ухода с поста
10 августа, 16:20
 
В миреБелоруссияМинская областьАлександр Лукашенко
 
 
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