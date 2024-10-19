https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html

В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко

В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.10.2024

В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в будущем году "аккуратно" изберет президента. Его выступление транслировал телеканал "Первый... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:48

2024-10-19T12:48

2024-10-19T12:48

в мире

белоруссия

минская область

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в будущем году "аккуратно" изберет президента. Его выступление транслировал телеканал "Первый информационный"."Больше всего об этом говорят наши беглые (выехавшие из страны представители оппозиции – ред.): Лукашенко поехал на "Дожинки" (праздник урожая – ред.) - начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего, чего бы я не хотел, - чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании", - сказал Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании. Однако Лукашенко заявил, что даже если они и считают это предвыборной кампанией, то "имеет на это право". Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока официально не объявлял о том, принял ли решение пойти на новый президентский срок. Однако он подчеркивал, что решение баллотироваться на выборах в 2025 году будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.

https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978880868.html

https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965396915.html

белоруссия

минская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минская область, александр лукашенко