В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия в 2025 году чисто и аккуратно изберет президента
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в будущем году "аккуратно" изберет президента. Его выступление транслировал телеканал "Первый информационный".
"Больше всего об этом говорят наши беглые (выехавшие из страны представители оппозиции – ред.): Лукашенко поехал на "Дожинки" (праздник урожая – ред.) - начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего, чего бы я не хотел, - чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании", - сказал Лукашенко, выступая в Воложине (Минская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании.
Однако Лукашенко заявил, что даже если они и считают это предвыборной кампанией, то "имеет на это право".
Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока официально не объявлял о том, принял ли решение пойти на новый президентский срок. Однако он подчеркивал, что решение баллотироваться на выборах в 2025 году будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.
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