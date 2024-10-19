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Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам - РИА Новости, 19.10.2024
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12:41 19.10.2024 (обновлено: 12:44 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978880868.html
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам - РИА Новости, 19.10.2024
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел "интересные переговоры с представителями западных государств", и заявил, что они на самом деле... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:41
2024-10-19T12:44
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел "интересные переговоры с представителями западных государств", и заявил, что они на самом деле завидуют белорусам. Слова главы государства приводит Telegram-канал Первого информационного телеканала."Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии не уточнил, с кем именно были переговоры. "И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно, - вы знаете, богатейшие страны были представлены, - они нам завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь.. развития и мы достойно по нему прошли", - сказал он.
https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html
https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967193623.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам

Лукашенко заявил, что провел непростые переговоры с представителями стран Запада

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел "интересные переговоры с представителями западных государств", и заявил, что они на самом деле завидуют белорусам. Слова главы государства приводит Telegram-канал Первого информационного телеканала.
"Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи", - сказал Лукашенко.
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Президент Белоруссии не уточнил, с кем именно были переговоры.
"И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно, - вы знаете, богатейшие страны были представлены, - они нам завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь.. развития и мы достойно по нему прошли", - сказал он.
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