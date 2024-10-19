https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978880868.html

Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам

Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам - РИА Новости, 19.10.2024

Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел "интересные переговоры с представителями западных государств", и заявил, что они на самом деле... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:41

2024-10-19T12:41

2024-10-19T12:44

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел "интересные переговоры с представителями западных государств", и заявил, что они на самом деле завидуют белорусам. Слова главы государства приводит Telegram-канал Первого информационного телеканала."Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии не уточнил, с кем именно были переговоры. "И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно, - вы знаете, богатейшие страны были представлены, - они нам завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь.. развития и мы достойно по нему прошли", - сказал он.

https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html

https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967193623.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко