https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978880868.html
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам - РИА Новости, 19.10.2024
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел "интересные переговоры с представителями западных государств", и заявил, что они на самом деле... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:41
2024-10-19T12:41
2024-10-19T12:44
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел "интересные переговоры с представителями западных государств", и заявил, что они на самом деле завидуют белорусам. Слова главы государства приводит Telegram-канал Первого информационного телеканала."Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии не уточнил, с кем именно были переговоры. "И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно, - вы знаете, богатейшие страны были представлены, - они нам завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь.. развития и мы достойно по нему прошли", - сказал он.
https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html
https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967193623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что западные страны завидуют белорусам
Лукашенко заявил, что провел непростые переговоры с представителями стран Запада
МИНСК, 19 окт – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел "интересные переговоры с представителями западных государств", и заявил, что они на самом деле завидуют белорусам. Слова главы государства приводит Telegram-канал
Первого информационного телеканала.
"Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии
не уточнил, с кем именно были переговоры.
"И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно, - вы знаете, богатейшие страны были представлены, - они нам завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь.. развития и мы достойно по нему прошли", - сказал он.