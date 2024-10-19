https://ria.ru/20241019/livija-1978896390.html

В Ливии оценили перспективы присоединения к БРИКС

В Ливии оценили перспективы присоединения к БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024

В Ливии оценили перспективы присоединения к БРИКС

Присоединение Ливии к объединению БРИКС откроет экономические перспективы для страны, но этот вопрос требует сильного политического решения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:18

2024-10-19T16:18

2024-10-19T16:18

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саммит брикс в казани в 2024 году

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БЕНГАЗИ, 19 окт - РИА Новости. Присоединение Ливии к объединению БРИКС откроет экономические перспективы для страны, но этот вопрос требует сильного политического решения, заявил РИА Новости министр инвестиций заседающего на востоке Ливии правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. Ранее глава Ливийского совета по конкуренции и предотвращению монополии и бывший министр экономики Салама аль-Гавиль рассказал РИА Новости, что возглавляемый им совет работает с правительством страны, назначенным парламентом, над изучением возможности присоединения Ливии к блоку БРИКС. "Присоединение к БРИКС откроет отличные экономические перспективы, которые помогут Ливии избавиться от зависимости от доллара, однако присоединение Ливии к БРИКС требует сильного политического решения", - сказал аль-Каиди. Говоря о предстоящем 22-24 октября саммите БРИКС в Казани, министр выразил мнение, что встреча окажется успешной и принесет ощутимые результаты. В августе глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж заявил РИА Новости, что власти на востоке страны серьёзно изучают вопрос присоединения к БРИКС в рамках общей экономической стратегии на расширение связей с развивающимися странами. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240903/briks-1970147174.html

https://ria.ru/20240904/sammit_briks-1970378603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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