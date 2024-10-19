https://ria.ru/20241019/livan-1978873779.html

В Ливане два человека погибли при атаке дрона

В Ливане два человека погибли при атаке дрона - РИА Новости, 19.10.2024

В Ливане два человека погибли при атаке дрона

Израильский беспилотник атаковал машину в христианском районе Джуния на севере Ливана, два человека погибли, сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 19.10.2024

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БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину в христианском районе Джуния на севере Ливана, два человека погибли, сообщает ливанское национальное агентство NNA. Впервые израильские беспилотники наносят удары по району Джуния в 25 километрах к северу от Бейрута. Данный район считается курортным и преимущественно в нем проживает христианское население. "Беспилотник выпустил ракету по машине на трассе в заливе Джуния. Снаряд взорвался рядом с машиной и повредил ее. Два человека выбежали в ближайший пустырь, где беспилотник выпустил по ним вторую ракету", - пишет агентство. По данным агентства, два человека погибли на месте.

https://ria.ru/20241019/izrail-1978847014.html

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Варвара Скокшина

в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024