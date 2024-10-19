https://ria.ru/20241019/livan-1978873779.html
В Ливане два человека погибли при атаке дрона
В Ливане два человека погибли при атаке дрона - РИА Новости, 19.10.2024
В Ливане два человека погибли при атаке дрона
Израильский беспилотник атаковал машину в христианском районе Джуния на севере Ливана, два человека погибли, сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:11
2024-10-19T11:11
2024-10-19T11:11
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БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину в христианском районе Джуния на севере Ливана, два человека погибли, сообщает ливанское национальное агентство NNA. Впервые израильские беспилотники наносят удары по району Джуния в 25 километрах к северу от Бейрута. Данный район считается курортным и преимущественно в нем проживает христианское население. "Беспилотник выпустил ракету по машине на трассе в заливе Джуния. Снаряд взорвался рядом с машиной и повредил ее. Два человека выбежали в ближайший пустырь, где беспилотник выпустил по ним вторую ракету", - пишет агентство. По данным агентства, два человека погибли на месте.
https://ria.ru/20241019/izrail-1978847014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане два человека погибли при атаке дрона
Два человека погибли при атаке дрона в христианском районе Ливана