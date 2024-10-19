https://ria.ru/20241019/lissov-1978890961.html

Экс-участник Little Big Лиссов рассказал о своем состоянии

Экс-участник Little Big Лиссов рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 19.10.2024

Экс-участник Little Big Лиссов рассказал о своем состоянии

Экс-участник группы Little Big и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов, новости о госпитализации которого накануне вызвали широкий общественный резонанс,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:10

2024-10-19T15:10

2024-10-19T15:10

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Экс-участник группы Little Big и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов, новости о госпитализации которого накануне вызвали широкий общественный резонанс, рассказал, что медики исключили у него инфаркт, концерты продолжатся по графику. Ряд СМИ и Telegram-каналов в пятницу сообщал, что Лиссов попал в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт, медики провели обследование музыканта. Сам Лиссов в пятницу ближе к вечеру записал "кружок" в своем Telegram-канале, где было видно, что он не находится в больнице, а идет по улице. Музыкант попросил сочувствующих "отставить панику". При этом в Мариинской больнице РИА Новости не подтвердили факт его госпитализации. Лиссов в субботу пояснил ситуацию, рассказав, что ранее все-таки оказался в больнице на "Скорой", и после обследования медики исключили у него инфаркт. Музыкант отказался от госпитализации в связи с плотным концертным графиком. "В ночи был мастерски спущен вниз по лестнице руками сонных дворников и погружен в скорую... В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили", – написал Лиссов. Он уточнил, что отказался от госпитализации, поскольку группа Jane Air уже завтра выступает в Рязани. "Все концерты группы в силе, продолжаем дискотеку и держим руку на пульсе", – добавил Лиссов. Лиссов остался в России после того, как основной состав группы Little Big переехал в США, и сосредоточился на проекте Jane Air, работающем в жанрах альтернативной музыки и рок-музыки с элементами электроники.

https://ria.ru/20240904/elton_dzhon-1970379292.html

https://ria.ru/20241018/lissov-1978799046.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рязань, россия, сша, антон лиссов