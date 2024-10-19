https://ria.ru/20241019/kuba-1978890810.html

На Кубе вновь произошел блэкаут

На Кубе вновь произошел блэкаут - РИА Новости, 19.10.2024

На Кубе вновь произошел блэкаут

Система энергоснабжения Кубы вновь вышла из строя, сообщило агентство Prensa Latina. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:08

2024-10-19T15:08

2024-10-19T15:27

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Система энергоснабжения Кубы вновь вышла из строя, сообщило агентство Prensa Latina. "Электроэнергетическая компания сообщила, что сегодня в 6:15 утра (13:15 мск) снова произошло полное отключение электроэнергетической системы страны", — говорится в публикации.Как сообщило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны. По последним данным ведомства, частичная генерация идет сейчас с электростанции Energas, также ведутся работы по запуску ТЭЦ. Кроме того, удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.В четверг президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, которую переживает страна. Он указал, что ее основной причиной стало усиление санкций США против острова, затрудняющих импорт топлива и других необходимых ресурсов.Посольство России в Гаване призвало соотечественников сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.

https://ria.ru/20241019/nigeriya-1978886937.html

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в мире, куба, матансас (провинция), ольгин (провинция), происшествия