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На Кубе вновь произошел блэкаут - РИА Новости, 19.10.2024
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15:08 19.10.2024 (обновлено: 15:27 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kuba-1978890810.html
На Кубе вновь произошел блэкаут
На Кубе вновь произошел блэкаут - РИА Новости, 19.10.2024
На Кубе вновь произошел блэкаут
Система энергоснабжения Кубы вновь вышла из строя, сообщило агентство Prensa Latina. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:08
2024-10-19T15:27
в мире
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ольгин (провинция)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Система энергоснабжения Кубы вновь вышла из строя, сообщило агентство Prensa Latina. "Электроэнергетическая компания сообщила, что сегодня в 6:15 утра (13:15 мск) снова произошло полное отключение электроэнергетической системы страны", — говорится в публикации.Как сообщило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны. По последним данным ведомства, частичная генерация идет сейчас с электростанции Energas, также ведутся работы по запуску ТЭЦ. Кроме того, удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.В четверг президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, которую переживает страна. Он указал, что ее основной причиной стало усиление санкций США против острова, затрудняющих импорт топлива и других необходимых ресурсов.Посольство России в Гаване призвало соотечественников сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.
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в мире, куба, матансас (провинция), ольгин (провинция), происшествия
В мире, Куба, Матансас (провинция), Ольгин (провинция), Происшествия
На Кубе вновь произошел блэкаут

Prensa Latina: система энергоснабжения Кубы вновь вышла из строя

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Система энергоснабжения Кубы вновь вышла из строя, сообщило агентство Prensa Latina.
«
"Электроэнергетическая компания сообщила, что сегодня в 6:15 утра (13:15 мск) снова произошло полное отключение электроэнергетической системы страны", — говорится в публикации.
Как сообщило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны. По последним данным ведомства, частичная генерация идет сейчас с электростанции Energas, также ведутся работы по запуску ТЭЦ. Кроме того, удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
В четверг президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, которую переживает страна. Он указал, что ее основной причиной стало усиление санкций США против острова, затрудняющих импорт топлива и других необходимых ресурсов.
Посольство России в Гаване призвало соотечественников сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.
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