Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута
Посольство РФ на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие из-за блэкаута
© AP Photo / Ramon EspinosaМассовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба
© AP Photo / Ramon Espinosa
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба
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МЕХИКО, 19 окт — РИА Новости. Посольство России в Гаване на фоне полного отключения электричества на Кубе призвало находящихся на острове соотечественников сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.
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"Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как отметили в посольстве, электроэнергия в стране сейчас подается только на объекты критической инфраструктуры, имеются перебои с мобильной связью и интернетом. Профильные службы делают все возможное для скорейшего решения проблемы, однако точные сроки пока не известны.
Как сообщило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны. По последним данным ведомства, частичная генерация идет сейчас с электростанции Energas, также ведутся работы по запуску ТЭЦ. Кроме того, восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
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