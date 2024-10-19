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Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута - РИА Новости, 19.10.2024
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04:14 19.10.2024 (обновлено: 11:18 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html
Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута
Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута - РИА Новости, 19.10.2024
Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута
Посольство России в Гаване на фоне полного отключения электричества на Кубе призвало находящихся на острове соотечественников сохранять спокойствие и следовать... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:14
2024-10-19T11:18
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МЕХИКО, 19 окт — РИА Новости. Посольство России в Гаване на фоне полного отключения электричества на Кубе призвало находящихся на острове соотечественников сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.&quot;Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Как отметили в посольстве, электроэнергия в стране сейчас подается только на объекты критической инфраструктуры, имеются перебои с мобильной связью и интернетом. Профильные службы делают все возможное для скорейшего решения проблемы, однако точные сроки пока не известны.Как сообщило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны. По последним данным ведомства, частичная генерация идет сейчас с электростанции Energas, также ведутся работы по запуску ТЭЦ. Кроме того, восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
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куба, гавана, россия, в мире
Куба, Гавана, Россия, В мире
Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута

Посольство РФ на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие из-за блэкаута

© AP Photo / Ramon EspinosaМассовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба
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МЕХИКО, 19 окт — РИА Новости. Посольство России в Гаване на фоне полного отключения электричества на Кубе призвало находящихся на острове соотечественников сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.
«

"Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как отметили в посольстве, электроэнергия в стране сейчас подается только на объекты критической инфраструктуры, имеются перебои с мобильной связью и интернетом. Профильные службы делают все возможное для скорейшего решения проблемы, однако точные сроки пока не известны.
Как сообщило в пятницу Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны. По последним данным ведомства, частичная генерация идет сейчас с электростанции Energas, также ведутся работы по запуску ТЭЦ. Кроме того, восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
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