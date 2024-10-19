https://ria.ru/20241019/kritika-1978853620.html

Немецкий генерал набросился на Бербок в бундестаге

Немецкий генерал набросился на Бербок в бундестаге - РИА Новости, 19.10.2024

Немецкий генерал набросился на Бербок в бундестаге

Генерал бундесвера в отставке и депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления бундестаге публично... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T05:35

2024-10-19T05:35

2024-10-19T15:11

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Генерал бундесвера в отставке и депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления бундестаге публично раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России."Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы действительно должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации или даже лунатизма", — сказал он, обращаясь к Бербок.Вундрак обвинил главу МИД в том, что нынешняя политика Германии вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно."Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение, <…> ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно, по мнению военных специалистов", — предупредил депутат.Ранее СМИ сообщали, что в партии "Зеленые", в которой состоит и глава МИД Германии Анналена Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении России, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании украинского конфликта.Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241011/berbok-1977613334.html

https://ria.ru/20241014/germaniya-1978027930.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978652343.html

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