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Немецкий генерал набросился на Бербок в бундестаге - РИА Новости, 19.10.2024
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05:35 19.10.2024 (обновлено: 15:11 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kritika-1978853620.html
Немецкий генерал набросился на Бербок в бундестаге
Немецкий генерал набросился на Бербок в бундестаге - РИА Новости, 19.10.2024
Немецкий генерал набросился на Бербок в бундестаге
Генерал бундесвера в отставке и депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления бундестаге публично... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:35
2024-10-19T15:11
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Генерал бундесвера в отставке и депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления бундестаге публично раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России.&quot;Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы действительно должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации или даже лунатизма&quot;, — сказал он, обращаясь к Бербок.Вундрак обвинил главу МИД в том, что нынешняя политика Германии вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно."Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение, &lt;…&gt; ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно, по мнению военных специалистов", — предупредил депутат.Ранее СМИ сообщали, что в партии "Зеленые", в которой состоит и глава МИД Германии Анналена Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении России, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании украинского конфликта.Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241011/berbok-1977613334.html
https://ria.ru/20241014/germaniya-1978027930.html
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978652343.html
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В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Анналена Бербок, Бундестаг Германии, Бундесвер Германии
Немецкий генерал набросился на Бербок в бундестаге

Генерал Вундрак раскритиковал Бербок за политику в отношении России

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Генерал бундесвера в отставке и депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления бундестаге публично раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России.
«

"Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы действительно должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации или даже лунатизма", — сказал он, обращаясь к Бербок.

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11 октября, 14:56
Вундрак обвинил главу МИД в том, что нынешняя политика Германии вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно.
"Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение, <…> ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно, по мнению военных специалистов", — предупредил депутат.
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Ранее СМИ сообщали, что в партии "Зеленые", в которой состоит и глава МИД Германии Анналена Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении России, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании украинского конфликта.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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