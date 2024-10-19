https://ria.ru/20241019/kosmos-1978912148.html
В Госдуму внесли проект о ратификации соглашения с Алжиром по космосу
В Госдуму внесли проект о ратификации соглашения с Алжиром по космосу - РИА Новости, 19.10.2024
В Госдуму внесли проект о ратификации соглашения с Алжиром по космосу
В Госдуму внесён проект о ратификации соглашения между правительствами России и Алжира о сотрудничестве в области исследования космоса, документ доступен в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:16
2024-10-19T19:16
2024-10-19T19:16
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Госдуму внесён проект о ратификации соглашения между правительствами России и Алжира о сотрудничестве в области исследования космоса, документ доступен в думской базе данных. Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун по итогам переговоров в Кремле в июне 2023 года подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. "Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Алжирской Народной Демократической Республики о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанное в городе Москве 15 июня 2023 года", - сказано в документе. Отмечается, что соглашение было подписано в ходе встречи президентов РФ и Алжира, и оно отвечает интересам Российской Федерации. "Соглашение заключено с целью создания организационной и правовой основ для реализации взаимовыгодного развития сотрудничества между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической Республикой в области осуществления совместной космической деятельности в мирных целях", - отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20241014/inoplanetyane-1977871464.html
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космос - риа наука, россия, алжир (провинция), москва, владимир путин, абдельмаджид теббун, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Алжир (провинция), Москва, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о ратификации соглашения с Алжиром по космосу
В ГД внесли проект о сотрудничестве в области исследования космоса с Алжиром