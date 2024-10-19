https://ria.ru/20241019/korruptsiya-1978849281.html

В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО

В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО - РИА Новости, 19.10.2024

В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО

Украина должна победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям для приглашения в НАТО, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T03:05

2024-10-19T03:05

2024-10-19T07:06

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украина должна победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям для приглашения в НАТО, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс."Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы, причем с привлечением других стран, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, который украинцы достигают в этом направлении (в вопросе борьбы с коррупцией. — Прим. Ред.)", — приводит его слова Reuters.Брекельманс призвал выработать четкие критерии, которым Украина должна будет соответствовать для принятия в НАТО, иначе принять решение о приглашении в альянс, по его словам, будет сложно."Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение", — признал он.Брекельманс также сообщил, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс, заявив, что среди них ходят "очень разные мнения по этому вопросу".Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не станет приглашать Киев, заявляла американский постпред при организации Джулианна Смит.Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html

https://ria.ru/20241017/nato-1978593239.html

https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html

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