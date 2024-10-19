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В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
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03:05 19.10.2024 (обновлено: 07:06 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/korruptsiya-1978849281.html
В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО
В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО
Украина должна победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям для приглашения в НАТО, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T03:05
2024-10-19T07:06
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украина должна победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям для приглашения в НАТО, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс."Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы, причем с привлечением других стран, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, который украинцы достигают в этом направлении (в вопросе борьбы с коррупцией. — Прим. Ред.)", — приводит его слова Reuters.Брекельманс призвал выработать четкие критерии, которым Украина должна будет соответствовать для принятия в НАТО, иначе принять решение о приглашении в альянс, по его словам, будет сложно."Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение", — признал он.Брекельманс также сообщил, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс, заявив, что среди них ходят "очень разные мнения по этому вопросу".Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не станет приглашать Киев, заявляла американский постпред при организации Джулианна Смит.Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО

Министр Брекельманс: Украина не вступит в НАТО, пока не победит коррупцию

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украина должна победить коррупцию, чтобы соответствовать требованиям для приглашения в НАТО, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
«
"Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы, причем с привлечением других стран, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, который украинцы достигают в этом направлении (в вопросе борьбы с коррупцией. — Прим. Ред.)", — приводит его слова Reuters.
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Брекельманс призвал выработать четкие критерии, которым Украина должна будет соответствовать для принятия в НАТО, иначе принять решение о приглашении в альянс, по его словам, будет сложно.
"Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение", — признал он.
Брекельманс также сообщил, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс, заявив, что среди них ходят "очень разные мнения по этому вопросу".
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В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
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Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
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