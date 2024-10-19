СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет
Guardian: взятую из школьной библиотеки книгу Байрона вернули спустя 113 лет
© Public domain Портрет Джорджа Гордона Байрона, художник Ричард Уэстолл
© Public domain
Портрет Джорджа Гордона Байрона, художник Ричард Уэстолл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Книга, взятая из школьной библиотеки в английском графстве Камбрия в начале XX века, была возвращена спустя 113 лет, сообщает в субботу газета Guardian.
"Книга, взятая в школьной библиотеке перед Первой мировой войной, была наконец-то возвращена – спустя более века просрочки", - говорится в статье.
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Речь идёт о сборнике произведений английского поэта Джорджа Байрона, который в 1911 году был взят из школьной библиотеки учеником по имени Леонард Юбанк, пишет издание.
Юноша родился в 1893 году, закончил обучение в школе в 1911 году, после чего поступил в Оксфордский университет. Через четыре года Юбанка, несмотря на плохое зрение, призвали на войну, где он погиб в феврале 1916 года, говорится в статье.
Взятая из библиотеки в начале XX века книга была обнаружена в Уэльсе, после чего находку вернули в школу, пишет газета. По данным Guardian, сборник может быть одной из наиболее "просроченных" библиотечных книг в истории.
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