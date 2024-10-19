https://ria.ru/20241019/kniga-1978897552.html

СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет

СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет

Книга, взятая из школьной библиотеки в английском графстве Камбрия в начале XX века, была возвращена спустя 113 лет, сообщает в субботу газета Guardian. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:31

2024-10-19T16:31

2024-10-19T16:31

камбрия

уэльс

оксфордский университет

в мире

происшествия

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Книга, взятая из школьной библиотеки в английском графстве Камбрия в начале XX века, была возвращена спустя 113 лет, сообщает в субботу газета Guardian. "Книга, взятая в школьной библиотеке перед Первой мировой войной, была наконец-то возвращена – спустя более века просрочки", - говорится в статье. Речь идёт о сборнике произведений английского поэта Джорджа Байрона, который в 1911 году был взят из школьной библиотеки учеником по имени Леонард Юбанк, пишет издание. Юноша родился в 1893 году, закончил обучение в школе в 1911 году, после чего поступил в Оксфордский университет. Через четыре года Юбанка, несмотря на плохое зрение, призвали на войну, где он погиб в феврале 1916 года, говорится в статье. Взятая из библиотеки в начале XX века книга была обнаружена в Уэльсе, после чего находку вернули в школу, пишет газета. По данным Guardian, сборник может быть одной из наиболее "просроченных" библиотечных книг в истории.

https://ria.ru/20241005/knigi-1976239729.html

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камбрия, уэльс, оксфордский университет, в мире, происшествия