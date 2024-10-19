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СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет - РИА Новости, 19.10.2024
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16:31 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/kniga-1978897552.html
СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет
СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет
Книга, взятая из школьной библиотеки в английском графстве Камбрия в начале XX века, была возвращена спустя 113 лет, сообщает в субботу газета Guardian. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:31
2024-10-19T16:31
камбрия
уэльс
оксфордский университет
в мире
происшествия
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Книга, взятая из школьной библиотеки в английском графстве Камбрия в начале XX века, была возвращена спустя 113 лет, сообщает в субботу газета Guardian. "Книга, взятая в школьной библиотеке перед Первой мировой войной, была наконец-то возвращена – спустя более века просрочки", - говорится в статье. Речь идёт о сборнике произведений английского поэта Джорджа Байрона, который в 1911 году был взят из школьной библиотеки учеником по имени Леонард Юбанк, пишет издание. Юноша родился в 1893 году, закончил обучение в школе в 1911 году, после чего поступил в Оксфордский университет. Через четыре года Юбанка, несмотря на плохое зрение, призвали на войну, где он погиб в феврале 1916 года, говорится в статье. Взятая из библиотеки в начале XX века книга была обнаружена в Уэльсе, после чего находку вернули в школу, пишет газета. По данным Guardian, сборник может быть одной из наиболее "просроченных" библиотечных книг в истории.
https://ria.ru/20241005/knigi-1976239729.html
https://ria.ru/20241003/pelevin-1976259127.html
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камбрия, уэльс, оксфордский университет, в мире, происшествия
Камбрия, Уэльс, Оксфордский университет, В мире, Происшествия
СМИ: в Англии взятую из школьной библиотеки книгу вернули спустя 113 лет

Guardian: взятую из школьной библиотеки книгу Байрона вернули спустя 113 лет

© Public domain Портрет Джорджа Гордона Байрона, художник Ричард Уэстолл
Портрет Джорджа Гордона Байрона, художник Ричард Уэстолл - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Public domain
Портрет Джорджа Гордона Байрона, художник Ричард Уэстолл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Книга, взятая из школьной библиотеки в английском графстве Камбрия в начале XX века, была возвращена спустя 113 лет, сообщает в субботу газета Guardian.
"Книга, взятая в школьной библиотеке перед Первой мировой войной, была наконец-то возвращена – спустя более века просрочки", - говорится в статье.
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Речь идёт о сборнике произведений английского поэта Джорджа Байрона, который в 1911 году был взят из школьной библиотеки учеником по имени Леонард Юбанк, пишет издание.
Юноша родился в 1893 году, закончил обучение в школе в 1911 году, после чего поступил в Оксфордский университет. Через четыре года Юбанка, несмотря на плохое зрение, призвали на войну, где он погиб в феврале 1916 года, говорится в статье.
Взятая из библиотеки в начале XX века книга была обнаружена в Уэльсе, после чего находку вернули в школу, пишет газета. По данным Guardian, сборник может быть одной из наиболее "просроченных" библиотечных книг в истории.
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