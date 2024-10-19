https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине

Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине - РИА Новости, 19.10.2024

Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине

Северная Корея отправляет своих солдат на украинский фронт — всю последнюю неделю об этом говорит западная пресса, Зеленский, а теперь и южнокорейская разведка. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:00

2024-10-19T08:00

2024-10-19T08:00

аналитика

кндр (северная корея)

украина

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978819870_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_a9d2732360f872bc51f2938f92364122.jpg

Северная Корея отправляет своих солдат на украинский фронт — всю последнюю неделю об этом говорит западная пресса, Зеленский, а теперь и южнокорейская разведка. Кампания вокруг "корейского десанта" набирает обороты — сначала появились сообщения о том, что северокорейские военные инженеры были убиты в Донбассе, затем Зеленский заявил, что "Северная Корея практически передает свои войска России", а потом Южная Корея заявила, что 1500 солдат Корейской народной армии уже переброшены во Владивосток, а всего ожидается отправка на украинский фронт до 12 тысяч военнослужащих. Так что если раньше говорили только о поставках северокорейского оружия, то теперь уже шумят и о "солдатах Кима". К чему бы это?Июньский визит Владимира Путина в Пхеньян подтвердил сближение двух стран, а новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве даже позволяет называть нас военными союзниками. То есть у нас есть все основания оказывать друг другу самую разную военную помощь — включая и отправку армейских подразделений. Обе страны находятся на острие противостояния с США — просто на Корею американцы давят уже много десятилетий (чтобы обезопасить себя, Пхеньян и обзавелся ядерным оружием), а в опосредованный военный конфликт с нами Вашингтон вошел лишь в 2022-м. Ким не хочет воевать с США — ему нужно сделать так, чтобы те не могли угрожать существованию КНДР, а Россия ведет боевые действия за то, чтобы не допустить повторения на своей исторической территории "корейского сценария" — когда единый народ разделен на две части, одна из которых находится под военным и геополитическим контролем Америки (из КНДР китайские войска ушли в 1958-м — спустя пять лет после завершения войны, а в Южной Корее до сих пор размещены американские базы). Положение двух наших стран отличается — но почему бы нам снова, как в 1950-53 годах, не стать "братьями по оружию"?Может быть, не просто так некоторые у нас периодически мечтают о "миллионной корейской армии" на украинском фронте, которая позволит быстро разгромить ВСУ? КНДР действительно обладает одной из самых больших армий в мире, но воевать за нас она не будет.И не потому, что корейцы так уж не хотят, — реальный боевой опыт им очень бы пригодился. Однако КНДР противостоит не только Южная Корея, но и США — то есть в случае войны им придется воевать с армией ядерной сверхдержавы. Понятно, что союзнические отношения с Россией дают Пхеньяну серьезную страховку от американского нападения — дополняя ту, которую обеспечивает наличие у КНДР ракетно-ядерного потенциала. Однако прямое участие северокорейцев в боевых действиях на Украине привело бы к риску дестабилизации ситуации на Корейском полуострове — США вместе с Южной Кореей ужесточили бы силовое давление на Пхеньян (например, резко нарастив масштаб совместных военных учений). Ким Чен Ыну абсолютно не нужно давать южанам и американцам повод для игры с огнем — более того, в последний год он проводит демонстративный отказ от политики "мечты о национальном воссоединении" — теперь ни о каком восстановлении корейского единства нет и речи, а Южная Корея объявлена просто чужим враждебным государством.Понятно, что КНДР в любом случае останется под американскими санкциями, а кроме того, всегда будет использоваться США в качестве одного из поводов для давления на Китай. Но разжигать новую корейскую войну не в интересах США — и уже тем более не хочет этого Ким.Для России же сближение с КНДР имеет важное значение — однако никакого "корейского десанта" мы у Пхеньяна не просим. Нам не нужна дальнейшая интернационализация конфликта — если сейчас на украинской стороне действуют только отдельные откомандированные западные "отставники" и наемники, то в случае появления на фронте регулярных частей КНА Запад получит прекрасный повод для того, чтобы направить на Украину воинские контингенты. Не обязательно европейские — сформирует бригады наемников со всего света, но уже официально и открыто начнет вводить их на помощь ВСУ.Хотя со временем северокорейцы все-таки наверняка появятся в Донбассе и на других территориях бывшей Украины — в качестве военных строителей, саперов. Будут помогать нам восстанавливать эти русские земли — как мы (вместе с китайцами) помогали восстанавливать КНДР после разрушительной войны семидесятилетней давности. Но это будет уже новая страница истории — реальной, а не вымышленной.

https://ria.ru/20241016/nato-1978386933.html

https://ria.ru/20241015/dogovor-1978169308.html

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978784800.html

кндр (северная корея)

украина

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, кндр (северная корея), украина, южная корея