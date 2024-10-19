https://ria.ru/20241019/klychkov-1978926854.html

В Орловской области сбили семь украинских беспилотников

В Орловской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 19.10.2024

В Орловской области сбили семь украинских беспилотников

Семь украинских БПЛА уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T23:02

2024-10-19T23:02

2024-10-19T23:08

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Семь украинских БПЛА уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Орловская область снова стала целью вражеских атак. На территории региона средствами ПВО уничтожены семь украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы. Наши войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Спасибо им за слаженную и надежную работу", - написал он в своем в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

украина

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Наталья Макарова

орловская область, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины, беспилотники