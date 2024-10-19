https://ria.ru/20241019/klychkov-1978926854.html
В Орловской области сбили семь украинских беспилотников
В Орловской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 19.10.2024
В Орловской области сбили семь украинских беспилотников
Семь украинских БПЛА уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:02
2024-10-19T23:02
2024-10-19T23:08
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Семь украинских БПЛА уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Орловская область снова стала целью вражеских атак. На территории региона средствами ПВО уничтожены семь украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы. Наши войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Спасибо им за слаженную и надежную работу", - написал он в своем в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
В Орловской области сбили семь украинских беспилотников
Клычков: семь дронов ВСУ уничтожили над Орловской областью, пострадавших нет