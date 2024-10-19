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Вода в Черном море теплее, чем воздух на побережье Кубани, сообщил Вильфанд
Вода в Черном море теплее, чем воздух на побережье Кубани, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 19.10.2024
Вода в Черном море теплее, чем воздух на побережье Кубани, сообщил Вильфанд
Бархатный сезон на юге России закончился и в этом году уже не вернется, температура воды в Черном море сейчас существенно выше, чем температура воздуха на... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T03:32
2024-10-19T03:32
2024-10-19T03:32
общество
черное море
россия
краснодарский край
роман вильфанд
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бархатный сезон на юге России закончился и в этом году уже не вернется, температура воды в Черном море сейчас существенно выше, чем температура воздуха на побережье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Заметное понижение температуры на юге европейской России, в Краснодарском крае, Крыму. Если в субботу еще температура будет в диапазоне от 10 до 15 градусов, то в воскресенье, понедельник, вторник она будет от 8 до 12 градусов… Бархатный сезон закончился в начале этой недели и, конечно, ждать его возобновления не стоит, поскольку будет охлаждаться и температура воды", - сказал Вильфанд. По его словам, сейчас температура воды в Черном море существенно выше, чем температура воздуха на побережье. Например, в Сочи сейчас около 15 градусов, а в море - 20 градусов.
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общество, черное море, россия, краснодарский край, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Черное море, Россия, Краснодарский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вода в Черном море теплее, чем воздух на побережье Кубани, сообщил Вильфанд
Гидрометцентр: температура воды в Черном море выше, чем воздух на побережье