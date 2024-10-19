https://ria.ru/20241019/klimat-1978850067.html

Вода в Черном море теплее, чем воздух на побережье Кубани, сообщил Вильфанд

Вода в Черном море теплее, чем воздух на побережье Кубани, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 19.10.2024

Вода в Черном море теплее, чем воздух на побережье Кубани, сообщил Вильфанд

Бархатный сезон на юге России закончился и в этом году уже не вернется, температура воды в Черном море сейчас существенно выше, чем температура воздуха на... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T03:32

2024-10-19T03:32

2024-10-19T03:32

общество

черное море

россия

краснодарский край

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899925529_0:219:3184:2011_1920x0_80_0_0_ee7f3bfd5c899d68631cd6c5915a7ea1.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бархатный сезон на юге России закончился и в этом году уже не вернется, температура воды в Черном море сейчас существенно выше, чем температура воздуха на побережье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Заметное понижение температуры на юге европейской России, в Краснодарском крае, Крыму. Если в субботу еще температура будет в диапазоне от 10 до 15 градусов, то в воскресенье, понедельник, вторник она будет от 8 до 12 градусов… Бархатный сезон закончился в начале этой недели и, конечно, ждать его возобновления не стоит, поскольку будет охлаждаться и температура воды", - сказал Вильфанд. По его словам, сейчас температура воды в Черном море существенно выше, чем температура воздуха на побережье. Например, в Сочи сейчас около 15 градусов, а в море - 20 градусов.

https://ria.ru/20240727/molnii-1962311242.html

черное море

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, черное море, россия, краснодарский край, роман вильфанд, гидрометцентр