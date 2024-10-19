https://ria.ru/20241019/kiselev-1978912526.html

Киселев рассказал об отношении Путина к острым вопросам

Киселев рассказал об отношении Путина к острым вопросам - РИА Новости, 19.10.2024

Киселев рассказал об отношении Путина к острым вопросам

Президент РФ Владимир Путин любит острые вопросы и не любит протокольные, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС он был искренен, рассказал РИА... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T19:19

2024-10-19T19:19

2024-10-19T19:19

россия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин любит острые вопросы и не любит протокольные, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС он был искренен, рассказал РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. "Путин любит, когда вопросы острые, когда есть, над чем подумать. Он не любит протокольных вопросов, поскольку считает, что это потеря времени. Он был очень искренен", - рассказал Киселев.

https://ria.ru/20241019/kiselev-1978910771.html

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россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс