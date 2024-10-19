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Киселев рассказал об отношении Путина к острым вопросам - РИА Новости, 19.10.2024
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19:19 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/kiselev-1978912526.html
Киселев рассказал об отношении Путина к острым вопросам
Киселев рассказал об отношении Путина к острым вопросам - РИА Новости, 19.10.2024
Киселев рассказал об отношении Путина к острым вопросам
Президент РФ Владимир Путин любит острые вопросы и не любит протокольные, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС он был искренен, рассказал РИА... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:19
2024-10-19T19:19
россия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин любит острые вопросы и не любит протокольные, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС он был искренен, рассказал РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. "Путин любит, когда вопросы острые, когда есть, над чем подумать. Он не любит протокольных вопросов, поскольку считает, что это потеря времени. Он был очень искренен", - рассказал Киселев.
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Киселев рассказал об отношении Путина к острым вопросам

Киселев: Путин любит острые вопросы и не любит протокольные

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин любит острые вопросы и не любит протокольные, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС он был искренен, рассказал РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев.
"Путин любит, когда вопросы острые, когда есть, над чем подумать. Он не любит протокольных вопросов, поскольку считает, что это потеря времени. Он был очень искренен", - рассказал Киселев.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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РоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКС
 
 
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