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Киселев назвал слова Путина на встрече стран БРИКС сенсационными - РИА Новости, 19.10.2024
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19:05 19.10.2024 (обновлено: 19:36 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kiselev-1978910771.html
Киселев назвал слова Путина на встрече стран БРИКС сенсационными
Киселев назвал слова Путина на встрече стран БРИКС сенсационными - РИА Новости, 19.10.2024
Киселев назвал слова Путина на встрече стран БРИКС сенсационными
Заявления президента Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС стали сенсационными для многих участников мероприятия, рассказал РИА... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:05
2024-10-19T19:36
россия
китай
египет
дмитрий киселев
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявления президента Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС стали сенсационными для многих участников мероприятия, рассказал РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Сама встреча вызвала большой интерес, причем и у самого президента Путина она тоже вызвала огромный интерес. Коллегам очень понравился такой формат. Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латамерики, для Египта было очень много откровений. Как по фактуре, по содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил", — сказал журналист. Киселев назвал встречу суперуспешной. "Президент имел возможность обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку те руководители СМИ, которые участвовали в этой встрече, представляли именно миллиарды людей", — рассказал он. Медиаменеджер указал, что на встрече присутствовали глава CGTN Фань Юнь из Китая и исполнительный редактор индийского информационного агентства PTI Судхакар Наир."Это уже три миллиарда", — подчеркнул Киселев. Были коллеги из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, представители африканских, латиноамериканских стран. Журналист уточнил, что длительность встречи в два часа была оговорена заранее. &quot;Путин, как говорится на телевидении, &quot;думает в кадре&quot;, то есть он не повторял какие-то штампы, а глубоко и серьезно подбирал слова, его мысль в кадре была хорошо видна. Это формат, на который не способен ни один лидер в мире. Не представляю ничего подобного с кем-то из других руководителей государств&quot;, — указал Киселев.При этом журналист подчеркнул, что вопросы не согласовывали заранее и встреча шла в прямом эфире. По его словам, Путин любит острые вопросы, над которыми можно подумать.После мероприятия руководители ведущих СМИ стран БРИКС коротко пообщались с главой государства. Также президент сфотографировался с журналистами."Была очень теплая атмосфера и было видно, что президент остался очень доволен", — заключил Киселев.Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20241018/putin-1978812265.html
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россия, китай, египет, дмитрий киселев, владимир путин, брикс
Россия, Китай, Египет, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, БРИКС
Киселев назвал слова Путина на встрече стран БРИКС сенсационными

Киселев: слова Путина на встрече с ведущими СМИ стран БРИКС стали сенсационными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявления президента Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС стали сенсационными для многих участников мероприятия, рассказал РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«
"Сама встреча вызвала большой интерес, причем и у самого президента Путина она тоже вызвала огромный интерес. Коллегам очень понравился такой формат. Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латамерики, для Египта было очень много откровений. Как по фактуре, по содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил", — сказал журналист.
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Киселев назвал встречу суперуспешной.
"Президент имел возможность обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку те руководители СМИ, которые участвовали в этой встрече, представляли именно миллиарды людей", — рассказал он.
Медиаменеджер указал, что на встрече присутствовали глава CGTN Фань Юнь из Китая и исполнительный редактор индийского информационного агентства PTI Судхакар Наир.
"Это уже три миллиарда", — подчеркнул Киселев.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Киселев рассказал об общении Путина с главами СМИ стран БРИКС после встречи
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Были коллеги из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, представители африканских, латиноамериканских стран.
Журналист уточнил, что длительность встречи в два часа была оговорена заранее.
«

"Путин, как говорится на телевидении, "думает в кадре", то есть он не повторял какие-то штампы, а глубоко и серьезно подбирал слова, его мысль в кадре была хорошо видна. Это формат, на который не способен ни один лидер в мире. Не представляю ничего подобного с кем-то из других руководителей государств", — указал Киселев.

При этом журналист подчеркнул, что вопросы не согласовывали заранее и встреча шла в прямом эфире. По его словам, Путин любит острые вопросы, над которыми можно подумать.
После мероприятия руководители ведущих СМИ стран БРИКС коротко пообщались с главой государства. Также президент сфотографировался с журналистами.
«
"Была очень теплая атмосфера и было видно, что президент остался очень доволен", — заключил Киселев.
Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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