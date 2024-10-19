В Киеве прогремела серия взрывов
"Страна.ua": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
"В Киеве слышна серия взрывов", - говорится в Telegram-канале издания.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.
Раннее издание сообщало о взрывах в Одесской области и Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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