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В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 19.10.2024 (обновлено: 23:53 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kiev-1978929013.html
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 19.10.2024
В Киеве прогремела серия взрывов
Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:48
2024-10-19T23:53
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua"."В Киеве слышна серия взрывов", - говорится в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.Раннее издание сообщало о взрывах в Одесской области и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241019/berdyansk-1978927897.html
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киев
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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремела серия взрывов

"Страна.ua": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
"В Киеве слышна серия взрывов", - говорится в Telegram-канале издания.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.
Раннее издание сообщало о взрывах в Одесской области и Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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