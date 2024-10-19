https://ria.ru/20241019/kiberbezopasnost-1978860013.html

Эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров

Эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров - РИА Новости, 19.10.2024

Эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров

Функцию автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi на телефоне лучше отключать, чтобы не стать жертвой хакеров, которые могут создавать копии... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:22

2024-10-19T08:22

2024-10-19T17:16

общество

технологии

мтс

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Функцию автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi на телефоне лучше отключать, чтобы не стать жертвой хакеров, которые могут создавать копии Wi-Fi-точек в общественных местах для кражи данных, сообщил РИА Новости технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин."Распространена атака на пользователей публичного Wi-Fi, которую называют Evil twin ("Злой близнец"). Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения применяется атака, которая отключает от него пользователей. После этого устройства пользователей подключаются к такому "двойнику" и тем самым дают хакеру доступ ко всему их интернет-трафику", — сказал он. По словам эксперта, особую опасность в этом случае представляют настройки смартфона по автоматическому подключению к известным Wi-Fi-сетям. Иногда при подключении к такой фейковой Wi-Fi-точке пользователь видит "страницу авторизации", которая предлагает зайти в сеть, например, через соцсети или почту. Человек выбирает соцсеть, вводит данные для входа в аккаунт и таким образом отправляет их злоумышленнику, пояснил он. В первую очередь для защиты нужно отключить опцию автоматического подключения к известным Wi-Fi-сетям на устройстве. Если устройство запрашивает повторную аутентификацию, но пользователь не нажимал кнопку "Забыть сеть", то стоит проверить, нет ли в списке доступных сетей другой точки с таким же названием. Эксперт рассказал и о других мифах о безопасности Wi-Fi. Так, защищенный паролем Wi-Fi не защищает данные пользователя. Пароль, который пользователь вводит, чтобы подключиться к сети, защищает только само заведение от того, чтобы его сервисом не пользовались все, кто оказался в зоне покрытия роутера. Он не обеспечивает защиту от перехвата идущего через Wi-Fi трафика. Также, по словам Гатауллина, используя публичный Wi-Fi, пользователь может получить на смартфон или ноутбук вирус. Так, если хакеру удалось взломать роутер или обманом заставить человека подключиться к фейковой сети, он может перенаправлять пользователя на фишинговую страницу, где сообщается, что ему нужно, например, обновить программное обеспечение. Тогда как в действительности по клику на устройство скачивается вредоносный файл.

https://ria.ru/20240430/khakery-1943099047.html

https://ria.ru/20240613/mts-1952460923.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, мтс