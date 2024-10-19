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ЦАХАЛ зафиксировала 180 запусков снарядов со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 19.10.2024
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14:56 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/khezbolla-1978889873.html
ЦАХАЛ зафиксировала 180 запусков снарядов со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ зафиксировала 180 запусков снарядов со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 19.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировала 180 запусков снарядов со стороны "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с утра субботы зафиксировала порядка 180 пусков ракет и снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах" по северу страны,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:56
2024-10-19T14:56
в мире
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израиль
хайфа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с утра субботы зафиксировала порядка 180 пусков ракет и снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах" по северу страны, сообщила армейская пресс-служба. "По состоянию на 14.30 (время совпадает с мск) террористическая организация "Хезболлах" выпустила сегодня порядка 180 снарядов из Ливана по Израилю", - говорится в сообщении. Ранее в субботу сирены воздушной тревоги многократно срабатывали в разных районах северной части Израиля, включая густонаселенные пригороды города Хайфа. Известно, что один человек погиб и еще один получил ранения в результате одного из обстрелов. На видео, распространенных в социальных сетях, имеются свидетельства повреждений транспортных средств в результате обстрелов.
https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977907297.html
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в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ зафиксировала 180 запусков снарядов со стороны "Хезболлы"

Израильская армия зафиксировала 180 запусков ракет со стороны "Хезболлы"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол" перехватывают снаряды
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают снаряды - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают снаряды. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с утра субботы зафиксировала порядка 180 пусков ракет и снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах" по северу страны, сообщила армейская пресс-служба.
"По состоянию на 14.30 (время совпадает с мск) террористическая организация "Хезболлах" выпустила сегодня порядка 180 снарядов из Ливана по Израилю", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу сирены воздушной тревоги многократно срабатывали в разных районах северной части Израиля, включая густонаселенные пригороды города Хайфа. Известно, что один человек погиб и еще один получил ранения в результате одного из обстрелов. На видео, распространенных в социальных сетях, имеются свидетельства повреждений транспортных средств в результате обстрелов.
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В миреЛиванИзраильХайфаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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