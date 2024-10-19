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Жители Херсонской области требуют убрать могилу нациста с мемориала ВОВ - РИА Новости, 19.10.2024
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06:41 19.10.2024 (обновлено: 16:07 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kherson-1978855206.html
Жители Херсонской области требуют убрать могилу нациста с мемориала ВОВ
Жители Херсонской области требуют убрать могилу нациста с мемориала ВОВ - РИА Новости, 19.10.2024
Жители Херсонской области требуют убрать могилу нациста с мемориала ВОВ
Жители Алешкинского района Херсонской области написали коллективное обращение с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T06:41
2024-10-19T16:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
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КОСТОГРЫЗОВО (Херсонская область), 19 окт — РИА Новости. Жители Алешкинского района Херсонской области написали коллективное обращение с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса, но добиться этого пока не удалось, выяснил корреспондент РИА Новости. Валерий Чуприна, житель села Костогрызово, принимал участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе в качестве сержанта ВСУ, когда Киев отправил в регион войска для подавления несогласных с переворотом и политикой киевского режима. В 2016 году убит на территории Луганской Народной Республики. Захоронен на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны, где с 1980-х годов был воздвигнут мемориальный комплекс. При захоронении разрушена одна из могил неизвестного солдата."Он воевал в Донбассе с позывным Невменяемый. Чуприна, а зовут его Валерий Александрович. Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была. Он погиб. Его побратимы с мамой захоронили его на кладбище, на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. При этом, когда они делали захоронение, они одну могилку неизвестного солдата убрали и захоронили Чуприну", — рассказала о земляке жительница села Костогрызово, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.Ранее от матери Чуприны жителям села, выступавшим против героизации националиста, поступали угрозы. Женщина хотела переименовать одну из улиц Костогрызово в честь сына, а также разместила памятную доску в местной школе. "Его мама очень активно, скажем так, добивалась, даже были угрозы в нашу сторону, чтобы переименовать улицу. Была улица Песчаная, она и есть, эта улица в селе Костогрызово, она хотела ее переименовать в улицу Чуприна. Люди стали против, не дали этого. &lt;...&gt; Доска почета висела в школе. Она очень требовательно относилась, чтобы дети постоянно приносили цветы к этой доске, чтобы его чтили, уважали", — добавила местная жительница. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. В июне 2024 года жители села Костогрызово подписали коллективное обращение в администрацию Алешкинского округа с просьбой "оказать содействие в восстановлении исторической справедливости и принять меры по переносу останков участника АТО с территории мемориального комплекса в иное место", говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что это "преступление по уничтожению советских памятников времен Великой Отечественной войны".Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что захоронение участника АТО на мемориале героев Великой Отечественной войны может быть классифицировано как деяние, предусмотренное статьей 243.4. УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России"). РИА Новости запросило комментарий администрации Алешкинского округа, но на момент выхода материала не получило ответа.Мать Чуприны дала свое согласие на перезахоронение сына и написала соответствующее заявление на имя главы Алешкинского округа, которое также есть в распоряжении РИА Новости. Жители села Костогрызово ждут от администрации решения по этому вопросу уже несколько месяцев. "Как может лежать человек, поддерживающий нацизм, рядом с людьми, которые воевали против нацизма?" — возмущается местная жительница.
https://ria.ru/20240507/ogon-1944530331.html
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херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире
Жители Херсонской области требуют убрать могилу нациста с мемориала ВОВ

Жители Херсонской области призвали убрать могилу нациста на месте памятника ВОВ

© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтактеРоссийский триколор в Херсонской области в День флага РФ
Российский триколор в Херсонской области в День флага РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Российская телевизионная и радиовещательная сеть/ВКонтакте
Российский триколор в Херсонской области в День флага РФ. Архивное фото
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КОСТОГРЫЗОВО (Херсонская область), 19 окт — РИА Новости. Жители Алешкинского района Херсонской области написали коллективное обращение с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса, но добиться этого пока не удалось, выяснил корреспондент РИА Новости.
Валерий Чуприна, житель села Костогрызово, принимал участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе в качестве сержанта ВСУ, когда Киев отправил в регион войска для подавления несогласных с переворотом и политикой киевского режима. В 2016 году убит на территории Луганской Народной Республики. Захоронен на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны, где с 1980-х годов был воздвигнут мемориальный комплекс. При захоронении разрушена одна из могил неизвестного солдата.
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"Он воевал в Донбассе с позывным Невменяемый. Чуприна, а зовут его Валерий Александрович. Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была. Он погиб. Его побратимы с мамой захоронили его на кладбище, на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. При этом, когда они делали захоронение, они одну могилку неизвестного солдата убрали и захоронили Чуприну", — рассказала о земляке жительница села Костогрызово, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
Ранее от матери Чуприны жителям села, выступавшим против героизации националиста, поступали угрозы. Женщина хотела переименовать одну из улиц Костогрызово в честь сына, а также разместила памятную доску в местной школе.
"Его мама очень активно, скажем так, добивалась, даже были угрозы в нашу сторону, чтобы переименовать улицу. Была улица Песчаная, она и есть, эта улица в селе Костогрызово, она хотела ее переименовать в улицу Чуприна. Люди стали против, не дали этого. <...> Доска почета висела в школе. Она очень требовательно относилась, чтобы дети постоянно приносили цветы к этой доске, чтобы его чтили, уважали", — добавила местная жительница.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
В июне 2024 года жители села Костогрызово подписали коллективное обращение в администрацию Алешкинского округа с просьбой "оказать содействие в восстановлении исторической справедливости и принять меры по переносу останков участника АТО с территории мемориального комплекса в иное место", говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В документе указано, что это "преступление по уничтожению советских памятников времен Великой Отечественной войны".
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Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что захоронение участника АТО на мемориале героев Великой Отечественной войны может быть классифицировано как деяние, предусмотренное статьей 243.4. УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России").
РИА Новости запросило комментарий администрации Алешкинского округа, но на момент выхода материала не получило ответа.
Мать Чуприны дала свое согласие на перезахоронение сына и написала соответствующее заявление на имя главы Алешкинского округа, которое также есть в распоряжении РИА Новости. Жители села Костогрызово ждут от администрации решения по этому вопросу уже несколько месяцев.
"Как может лежать человек, поддерживающий нацизм, рядом с людьми, которые воевали против нацизма?" — возмущается местная жительница.
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