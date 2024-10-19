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Отели Казани готовятся к приему гостей саммита БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
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10:49 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/kazan-1978871758.html
Отели Казани готовятся к приему гостей саммита БРИКС
Отели Казани готовятся к приему гостей саммита БРИКС - РИА Новости, 19.10.2024
Отели Казани готовятся к приему гостей саммита БРИКС
Отели Казани в строжайшем секрете готовятся к приему высокопоставленных гостей саммита БРИКС, для глав иностранных государств зарезервированы президентские... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:49
2024-10-19T10:49
казань
брикс
мираж
саммит брикс
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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Отели Казани в строжайшем секрете готовятся к приему высокопоставленных гостей саммита БРИКС, для глав иностранных государств зарезервированы президентские номера, попасть туда невозможно - меры безопасности. Корреспондент РИА Новостей побывал во всех пятизвездочных отелях города, где, как предполагается, остановятся иностранные делегации. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций – участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 – на уровне первых лиц. Готовность на высоком уровне По информации регионального госкомитета по туризму, в рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани построили новые отели, а существующие обновили. Так, президентские номера раньше были только в восьми гостиницах города, а в процессе подготовки их дополнительно обустроили еще в 14. На данный момент, более 6,6 тысячи номеров в 58 гостиницах готовы принимать гостей. Подготовлен и номерной фонд высшей категории в 21 гостинице - для высокопоставленных гостей. Первых лиц государств, прибывших на саммит в Казани, как ожидается, будут размещать в том числе в пятизвёздочных отелях: LUCIANO, Korston Royal, Kazan Palace by TASIGO и "Мираж". Как рассказал в беседе с агентством вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов, готовность номерного фонда в Казани обеспечена на высшем уровне. "Готовность отелей, я считаю, на высоком уровне. У нас город проводит большие серьезные мероприятия, к нам постоянно приезжают высокопоставленные гости. Правительство, мэрия позаботились о том, чтобы весь номерной фонд был в полной готовности", - подчеркнул вице-президент ассоциации. По его словам, город готовит развлекательную программу для иностранных гостей. А угощать их будут национальной кухней. Вход только для президентов За несколько дней до саммита в крупных отелях Казани вносятся последние штрихи: чистят фасады, обновляют газоны, проводится точечный ремонт в фойе. Бронь номеров там закрыта до окончания саммита, а любая информация по подготовке к приему делегаций, а также о том, в каком конкретно номере остановится президент той или иной страны, держится в строжайшем секрете, таковы меры повышенной безопасности. Отель TASIGO, где, как предполагается, разместится одна из делегаций, располагает 66 номерами от класса "Комфорт" до президентского люкса с джакузи, стоимость последнего - от 160 тысяч рублей за ночь. Комнаты президентского номера отличаются высокими потолками и экстравагантным интерьером. Кроме того, там есть отдельное помещение, которое может использоваться как конференц-зал на 14 человек. В отеле несколько ресторанов, специализирующихся на международной кухне. Как корреспонденту РИА Новостей рассказал один из сотрудников, любой гастрономический запрос гостей будет удовлетворен. В центре города с видом на Кремль красуется отель "Мираж". В дни приема иностранных делегаций главный вход спрятан под баннером. Интерьер в номерах классический, а в президентском люксе - массажное кресло и беговая дорожка. Его стоимость начинается от 130 тысяч рублей за ночь. Удивлять иностранных гостей здесь будут традиционной татарской кухней. Интерьер отеля LUCIANO делает акцент на роскошь. Здесь целый этаж отдан под пентхаус с просторной террасой, где могут проживать до восьми человек. Отдельно есть посольский и президентский люксы. Бронь начинается от 75 тысяч рублей за ночь. Ресторан при отеле специализируется на европейской кухне. Как корреспонденту РИА Новостей рассказал сотрудник отеля, от иностранной делегации к ним уже поступают запросы по меню.
https://ria.ru/20241015/briks-1978219657.html
https://ria.ru/20240815/kazan-1966391183.html
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казань, брикс, мираж, саммит брикс
Казань, БРИКС, Мираж, Саммит БРИКС
Отели Казани готовятся к приему гостей саммита БРИКС

Отели Казани готовятся к приему высокопоставленных гостей саммита БРИКС

© Фото : форум Kazan Legal Отель Korston в центре Казани
Отель Korston в центре Казани - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : форум Kazan Legal
Отель Korston в центре Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Отели Казани в строжайшем секрете готовятся к приему высокопоставленных гостей саммита БРИКС, для глав иностранных государств зарезервированы президентские номера, попасть туда невозможно - меры безопасности. Корреспондент РИА Новостей побывал во всех пятизвездочных отелях города, где, как предполагается, остановятся иностранные делегации.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций – участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 – на уровне первых лиц.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти
15 октября, 19:21

Готовность на высоком уровне

По информации регионального госкомитета по туризму, в рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани построили новые отели, а существующие обновили. Так, президентские номера раньше были только в восьми гостиницах города, а в процессе подготовки их дополнительно обустроили еще в 14. На данный момент, более 6,6 тысячи номеров в 58 гостиницах готовы принимать гостей. Подготовлен и номерной фонд высшей категории в 21 гостинице - для высокопоставленных гостей.
Первых лиц государств, прибывших на саммит в Казани, как ожидается, будут размещать в том числе в пятизвёздочных отелях: LUCIANO, Korston Royal, Kazan Palace by TASIGO и "Мираж".
Как рассказал в беседе с агентством вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов, готовность номерного фонда в Казани обеспечена на высшем уровне.
Мэр Казани Ильсур Метшин - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Казань ожидает 20 тысяч гостей на саммит БРИКС
15 августа, 14:32
"Готовность отелей, я считаю, на высоком уровне. У нас город проводит большие серьезные мероприятия, к нам постоянно приезжают высокопоставленные гости. Правительство, мэрия позаботились о том, чтобы весь номерной фонд был в полной готовности", - подчеркнул вице-президент ассоциации.
По его словам, город готовит развлекательную программу для иностранных гостей. А угощать их будут национальной кухней.

Вход только для президентов

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Минниханов в рамках саммита БРИКС встретится со всеми главами государств
14 октября, 19:22
За несколько дней до саммита в крупных отелях Казани вносятся последние штрихи: чистят фасады, обновляют газоны, проводится точечный ремонт в фойе. Бронь номеров там закрыта до окончания саммита, а любая информация по подготовке к приему делегаций, а также о том, в каком конкретно номере остановится президент той или иной страны, держится в строжайшем секрете, таковы меры повышенной безопасности.
Отель TASIGO, где, как предполагается, разместится одна из делегаций, располагает 66 номерами от класса "Комфорт" до президентского люкса с джакузи, стоимость последнего - от 160 тысяч рублей за ночь. Комнаты президентского номера отличаются высокими потолками и экстравагантным интерьером. Кроме того, там есть отдельное помещение, которое может использоваться как конференц-зал на 14 человек.
В отеле несколько ресторанов, специализирующихся на международной кухне. Как корреспонденту РИА Новостей рассказал один из сотрудников, любой гастрономический запрос гостей будет удовлетворен.
В центре города с видом на Кремль красуется отель "Мираж". В дни приема иностранных делегаций главный вход спрятан под баннером. Интерьер в номерах классический, а в президентском люксе - массажное кресло и беговая дорожка. Его стоимость начинается от 130 тысяч рублей за ночь. Удивлять иностранных гостей здесь будут традиционной татарской кухней.
Интерьер отеля LUCIANO делает акцент на роскошь. Здесь целый этаж отдан под пентхаус с просторной террасой, где могут проживать до восьми человек. Отдельно есть посольский и президентский люксы. Бронь начинается от 75 тысяч рублей за ночь. Ресторан при отеле специализируется на европейской кухне. Как корреспонденту РИА Новостей рассказал сотрудник отеля, от иностранной делегации к ним уже поступают запросы по меню.
Девушка у Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Казань — на выходные. Секреты путешествия в столицу Татарстана
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