https://ria.ru/20241019/kamchatka-1978891805.html

На Камчатке выпал пепел от извержения вулкана Карымский

На Камчатке выпал пепел от извержения вулкана Карымский - РИА Новости, 19.10.2024

На Камчатке выпал пепел от извержения вулкана Карымский

Пепел от извержения вулкана Карымский на Камчатке выпал на территории Кроноцкого заповедника и присыпал кордон "Аэродром", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:22

2024-10-19T15:22

2024-10-19T15:24

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978891573_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52ebafa4494a873b31d4cdcda1bb5cdf.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Пепел от извержения вулкана Карымский на Камчатке выпал на территории Кроноцкого заповедника и присыпал кордон "Аэродром", сообщила пресс-служба природоохранного резервата. "Кордон "Аэродром", расположенный у реки Кроноцкой и Кроноцко-Богачёвской тундры, вновь посыпало пеплом. В том числе панели солнечных батарей – альтернативного источника энергии. В этот раз из-за очередного извержения одного из самых активных вулканов Камчатки – Карымского. От кордона он находится на расстоянии примерно 90 километров", - говорится в сообщении. Пепловый выброс Карымский произвел днем 19 октября. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота перлового столба составила около 8 тысяч метров над уровнем моря. Вулкан Карымский расположен в 120 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота исполина 1468 метров над уровнем моря.

https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук