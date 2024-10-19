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На Камчатке выпал пепел от извержения вулкана Карымский - РИА Новости, 19.10.2024
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15:22 19.10.2024 (обновлено: 15:24 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kamchatka-1978891805.html
На Камчатке выпал пепел от извержения вулкана Карымский
На Камчатке выпал пепел от извержения вулкана Карымский - РИА Новости, 19.10.2024
На Камчатке выпал пепел от извержения вулкана Карымский
Пепел от извержения вулкана Карымский на Камчатке выпал на территории Кроноцкого заповедника и присыпал кордон "Аэродром", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:22
2024-10-19T15:24
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Пепел от извержения вулкана Карымский на Камчатке выпал на территории Кроноцкого заповедника и присыпал кордон "Аэродром", сообщила пресс-служба природоохранного резервата. "Кордон "Аэродром", расположенный у реки Кроноцкой и Кроноцко-Богачёвской тундры, вновь посыпало пеплом. В том числе панели солнечных батарей – альтернативного источника энергии. В этот раз из-за очередного извержения одного из самых активных вулканов Камчатки – Карымского. От кордона он находится на расстоянии примерно 90 километров", - говорится в сообщении. Пепловый выброс Карымский произвел днем 19 октября. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота перлового столба составила около 8 тысяч метров над уровнем моря. Вулкан Карымский расположен в 120 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота исполина 1468 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке выпал пепел от извержения вулкана Карымский

На территории Кроноцкого заповедника выпал пепел от извержения вулкана Карымский

© Фото : Кроноцкий государственный заповедник/ВКонтактеКордон "Аэродром" посыпало пеплом на Камчатке
Кордон Аэродром посыпало пеплом на Камчатке - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Кроноцкий государственный заповедник/ВКонтакте
Кордон "Аэродром" посыпало пеплом на Камчатке
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Пепел от извержения вулкана Карымский на Камчатке выпал на территории Кроноцкого заповедника и присыпал кордон "Аэродром", сообщила пресс-служба природоохранного резервата.
"Кордон "Аэродром", расположенный у реки Кроноцкой и Кроноцко-Богачёвской тундры, вновь посыпало пеплом. В том числе панели солнечных батарей – альтернативного источника энергии. В этот раз из-за очередного извержения одного из самых активных вулканов Камчатки – Карымского. От кордона он находится на расстоянии примерно 90 километров", - говорится в сообщении.
Пепловый выброс Карымский произвел днем 19 октября. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота перлового столба составила около 8 тысяч метров над уровнем моря.
Вулкан Карымский расположен в 120 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота исполина 1468 метров над уровнем моря.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
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