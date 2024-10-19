https://ria.ru/20241019/kadyrov-1978918085.html

Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем

Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем - РИА Новости, 20.10.2024

Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с захваченным в зоне СВО бойцами полка "Ахмат-Чечня" бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-19T20:28

2024-10-19T20:28

2024-10-20T00:09

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 19 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с захваченным в зоне СВО бойцами полка "Ахмат-Чечня" бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV. Глава региона уточнил, что бронемашину захватили бойцы под командованием Асламбека Салиева. По словам Кадырова, ВСУ получили ее только в этом году для диверсионных рейдов в Курскую область.Он добавил, что если "немного подтянуть там и тут", подкачать колеса, поменять масло, то бронеавтомобиль можно "пускать в бой против самих же натовцев".

https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html

украина

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Наталья Макарова

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Бойцы "Ахмат-Чечня" захватили бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV Бойцы полка «Ахмат-Чечня», действующие на Курском направлении под командованием Асламбека Салиева захватили почти новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области. Немного подтянуть там и тут, подкачать колеса, поменять масло и можно пускать в бой против самих же натовцев. 2024-10-19T20:28 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня)