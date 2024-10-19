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Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 19.10.2024 (обновлено: 00:09 20.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kadyrov-1978918085.html
Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем
Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем - РИА Новости, 20.10.2024
Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с захваченным в зоне СВО бойцами полка "Ахмат-Чечня" бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-19T20:28
2024-10-20T00:09
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 19 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с захваченным в зоне СВО бойцами полка "Ахмат-Чечня" бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV. Глава региона уточнил, что бронемашину захватили бойцы под командованием Асламбека Салиева. По словам Кадырова, ВСУ получили ее только в этом году для диверсионных рейдов в Курскую область.Он добавил, что если "немного подтянуть там и тут", подкачать колеса, поменять масло, то бронеавтомобиль можно "пускать в бой против самих же натовцев".
https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html
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Бойцы "Ахмат-Чечня" захватили бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV
Бойцы полка «Ахмат-Чечня», действующие на Курском направлении под командованием Асламбека Салиева захватили почти новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области. Немного подтянуть там и тут, подкачать колеса, поменять масло и можно пускать в бой против самих же натовцев.
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безопасность, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров опубликовал видео с захваченным в зоне СВО бронеавтомобилем

Кадыров показал кадры захваченного в зоне СВО бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV

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ГРОЗНЫЙ, 19 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с захваченным в зоне СВО бойцами полка "Ахмат-Чечня" бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV.
Глава региона уточнил, что бронемашину захватили бойцы под командованием Асламбека Салиева. По словам Кадырова, ВСУ получили ее только в этом году для диверсионных рейдов в Курскую область.
Он добавил, что если "немного подтянуть там и тут", подкачать колеса, поменять масло, то бронеавтомобиль можно "пускать в бой против самих же натовцев".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)
 
 
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