https://ria.ru/20241019/izrail-1978885121.html
В Израиле от осколочных ранений погиб человек
В Израиле от осколочных ранений погиб человек - РИА Новости, 19.10.2024
В Израиле от осколочных ранений погиб человек
Один человек скончался от осколочных ранений на севере Израиля в результате ракетного обстрела со стороны движения "Хезболлах" из Ливана, сообщила в субботу... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:59
2024-10-19T13:59
2024-10-19T13:59
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений на севере Израиля в результате ракетного обстрела со стороны движения "Хезболлах" из Ливана, сообщила в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "После сирены тревоги в Акко и районе Хайфского залива парамедики MDA констатировали смерть 50-летнего мужчины, который был ранен осколками, когда он находился в своей машине. Кроме того, еще один пострадавший в состоянии средней тяжести и в сознании был эвакуирован в больницу в Нагарии", - говорится в сообщении. С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана по северу страны.
https://ria.ru/20241018/izrail-1978677647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, акко, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Акко, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле от осколочных ранений погиб человек
На севере Израиля при ракетном обстреле со стороны "Хезболлы" погиб мужчина