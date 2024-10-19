https://ria.ru/20241019/izrail-1978885121.html

В Израиле от осколочных ранений погиб человек

В Израиле от осколочных ранений погиб человек - РИА Новости, 19.10.2024

В Израиле от осколочных ранений погиб человек

Один человек скончался от осколочных ранений на севере Израиля в результате ракетного обстрела со стороны движения "Хезболлах" из Ливана, сообщила в субботу... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T13:59

2024-10-19T13:59

2024-10-19T13:59

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ливан

израиль

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений на севере Израиля в результате ракетного обстрела со стороны движения "Хезболлах" из Ливана, сообщила в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "После сирены тревоги в Акко и районе Хайфского залива парамедики MDA констатировали смерть 50-летнего мужчины, который был ранен осколками, когда он находился в своей машине. Кроме того, еще один пострадавший в состоянии средней тяжести и в сознании был эвакуирован в больницу в Нагарии", - говорится в сообщении. С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана по северу страны.

https://ria.ru/20241018/izrail-1978677647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, акко, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024