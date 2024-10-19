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В Израиле от осколочных ранений погиб человек - РИА Новости, 19.10.2024
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13:59 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/izrail-1978885121.html
В Израиле от осколочных ранений погиб человек
В Израиле от осколочных ранений погиб человек - РИА Новости, 19.10.2024
В Израиле от осколочных ранений погиб человек
Один человек скончался от осколочных ранений на севере Израиля в результате ракетного обстрела со стороны движения "Хезболлах" из Ливана, сообщила в субботу... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:59
2024-10-19T13:59
в мире
ливан
израиль
акко
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений на севере Израиля в результате ракетного обстрела со стороны движения "Хезболлах" из Ливана, сообщила в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "После сирены тревоги в Акко и районе Хайфского залива парамедики MDA констатировали смерть 50-летнего мужчины, который был ранен осколками, когда он находился в своей машине. Кроме того, еще один пострадавший в состоянии средней тяжести и в сознании был эвакуирован в больницу в Нагарии", - говорится в сообщении. С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана по северу страны.
https://ria.ru/20241018/izrail-1978677647.html
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в мире, ливан, израиль, акко, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Акко, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле от осколочных ранений погиб человек

На севере Израиля при ракетном обстреле со стороны "Хезболлы" погиб мужчина

© Фото : Magen David AdomИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Magen David Adom
Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений на севере Израиля в результате ракетного обстрела со стороны движения "Хезболлах" из Ливана, сообщила в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"После сирены тревоги в Акко и районе Хайфского залива парамедики MDA констатировали смерть 50-летнего мужчины, который был ранен осколками, когда он находился в своей машине. Кроме того, еще один пострадавший в состоянии средней тяжести и в сознании был эвакуирован в больницу в Нагарии", - говорится в сообщении.
С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана по северу страны.
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В миреЛиванИзраильАккоХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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