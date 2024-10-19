СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар
СМИ: глава политбюро ХАМАС Синвар погиб от огнестрельного ранения в голову
© Армия обороны ИзраиляКадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром
© Армия обороны Израиля
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову, передает телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома Центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, проводившего его вскрытие.
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"Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма", — сказал он.
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На теле Синвара, по словам специалиста, обнаружили и другие ранения, в том числе от танкового снаряда или ракеты.
В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.
Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, Синвара ликвидировали при танковом обстреле. Перед этим ему пришлось перемещаться, поскольку после того, как его обнаружили израильские военные, началась перестрелка.
В четверг американский лидер Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. В пятницу ХАМАС признало гибель главы политбюро движения.
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