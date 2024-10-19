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СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар - РИА Новости, 19.10.2024
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06:54 19.10.2024 (обновлено: 16:10 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html
СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар
СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову, передает телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T06:54
2024-10-19T16:10
в мире
израиль
сша
яхья синвар
джо байден
камала харрис
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову, передает телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома Центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, проводившего его вскрытие.&quot;Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма&quot;, — сказал он.На теле Синвара, по словам специалиста, обнаружили и другие ранения, в том числе от танкового снаряда или ракеты. В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, Синвара ликвидировали при танковом обстреле. Перед этим ему пришлось перемещаться, поскольку после того, как его обнаружили израильские военные, началась перестрелка.В четверг американский лидер Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. В пятницу ХАМАС признало гибель главы политбюро движения.
https://ria.ru/20241018/khamas-1978744930.html
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в мире, израиль, сша, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Яхья Синвар, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар

СМИ: глава политбюро ХАМАС Синвар погиб от огнестрельного ранения в голову

© Армия обороны ИзраиляКадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Армия обороны Израиля
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову, передает телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома Центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, проводившего его вскрытие.
«

"Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма", — сказал он.

Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В ХАМАС признали гибель Синвара
18 октября, 15:04
На теле Синвара, по словам специалиста, обнаружили и другие ранения, в том числе от танкового снаряда или ракеты.
В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.
Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, Синвара ликвидировали при танковом обстреле. Перед этим ему пришлось перемещаться, поскольку после того, как его обнаружили израильские военные, началась перестрелка.
В четверг американский лидер Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. В пятницу ХАМАС признало гибель главы политбюро движения.
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников
18 октября, 15:14
 
В миреИзраильСШАЯхья СинварДжо БайденКамала ХаррисХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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