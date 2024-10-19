https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html

СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар

СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову, передает телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T06:54

2024-10-19T06:54

2024-10-19T16:10

в мире

израиль

сша

яхья синвар

джо байден

камала харрис

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову, передает телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома Центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, проводившего его вскрытие."Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма", — сказал он.На теле Синвара, по словам специалиста, обнаружили и другие ранения, в том числе от танкового снаряда или ракеты. В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, Синвара ликвидировали при танковом обстреле. Перед этим ему пришлось перемещаться, поскольку после того, как его обнаружили израильские военные, началась перестрелка.В четверг американский лидер Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. В пятницу ХАМАС признало гибель главы политбюро движения.

https://ria.ru/20241018/khamas-1978744930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году