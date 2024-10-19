https://ria.ru/20241019/izrail-1978847014.html

Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана

Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана - РИА Новости, 19.10.2024

Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана

Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около 20 снарядов, летевших из Ливана. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T01:05

2024-10-19T01:05

2024-10-19T01:05

израиль

ливан

хамас

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около 20 снарядов, летевших из Ливана. "Было обнаружено около 20 ракет, летевших из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241018/izrail-1978747927.html

https://ria.ru/20241018/konflikt-1915630213.html

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израиль, ливан, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире