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Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана - РИА Новости, 19.10.2024
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01:05 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/izrail-1978847014.html
Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана
Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана - РИА Новости, 19.10.2024
Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана
Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около 20 снарядов, летевших из Ливана. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T01:05
2024-10-19T01:05
израиль
ливан
хамас
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около 20 снарядов, летевших из Ливана. "Было обнаружено около 20 ракет, летевших из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241018/izrail-1978747927.html
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израиль, ливан, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Ливан, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала около летевших из Ливана 20 снарядов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около 20 снарядов, летевших из Ливана.
«
"Было обнаружено около 20 ракет, летевших из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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ИзраильЛиванХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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