https://ria.ru/20241019/istoriya-1978786656.html

Тайна тринадцати веков. Ученые воссоздали древний славянский обряд

Тайна тринадцати веков. Ученые воссоздали древний славянский обряд - РИА Новости, 19.10.2024

Тайна тринадцати веков. Ученые воссоздали древний славянский обряд

Специалисты Тульской археологической экспедиции сделали сенсационное открытие. Они воссоздали древний поминальный обряд, который совершали члены раннеславянской РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:00

2024-10-19T09:00

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Специалисты Тульской археологической экспедиции сделали сенсационное открытие. Они воссоздали древний поминальный обряд, который совершали члены раннеславянской общины VII–VIII века на городище Гора Услань. Это открытие историки и археологи обсудили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В 2021 и 2024 гг. на площадке городища у деревни Гора Услань были исследованы уникальные поминальные комплексы, датированные одним из самых малоизученных периодов в истории России — второй половиной VII–VIII вв. Ранее подобные мемориалы были найдены только в Среднем Поволжье.Открывая мероприятие, ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов отметил, что ученые много не знают о жизни и передвижении раннеславянских общин в VII–VIII веках — в эпоху, когда создавалось ядро будущего древнерусского государства."VII век — это очень загадочное время, когда только что закончилось эпоха Великого переселения народов. Археологам достаточно легко обнаружить поселения и города, которые стояли очень долго. Но в тот момент, когда народы расселяются на новой территории, их временные поселения оставляют очень слабые следы для ученых, и найти их чрезвычайно сложно", — рассказал он.Ученый отметил, что найденные поминальные комплексы представляют собой совершенно новый тип памятников, в котором есть следы языческого культа предков и который может открыть новую яркую страницу в изучении славянского язычества."Все, что нам известно по письменным источникам, умещается на половине страницы. Все остальное, всякие велесовы книги, это современные, абсолютно ненаучные домыслы. Находки Горы Услань достоверно расскажут нам о том, как жили наши предки и о процессе освоения будущей территории Древней Руси", — подчеркнул он.Руководитель Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров отметил, что поминальные комплексы были найдены во время раскопок на территории древнего городища — укрепленного поселения, которое было возведено еще в VI веке до нашей эры."Поминальные комплексы представляют собой три каменные насыпи. Мы предполагаем, что они были расположены недалеко от какого-то поселения и развивались в течение какого-то времени. Такие объекты очень сложно выявлять, их абсолютно не видно под слоем почвы в 20-30 см. Пока мы не знаем, сколько подобных комплексов в реальности находится на территории этого древнего поселения, и планируем провести для их выявления геофизические исследования", — пояснил он.Научный сотрудник отдела археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Александр Колоколов подробно рассказал о находках археологов. По его словам, поминальные комплексы представляют собой куполообразные, округлой формы выкладки из крупных камней, диаметром около 3 метров и высотой около полуметра."Под этими выкладками в центре располагалось кострище и небольшое количество вещей, которые, вероятно, принадлежали тем людям, которым были посвящены эти комплексы. Это не могильники, ни в одном из этих комплексов не было обнаружено человеческих останков. Эти сооружения были направлены исключительно на поминальную обрядность. Вероятно, они были посвящены соплеменникам, которые не вернулись с военного похода или погибли где-то вдалеке от дома. Вероятно, этим объясняется то, что под этими каменными выкладками было очень мало личных вещей", — сообщил он.Александр Колоколов представил главное открытие исследователей. Они выяснили, что происходило при сооружении мемориалов: члены общины разводили ритуальный костер, вокруг которого устраивали поминальную трапезу в память об усопшем. Затем они клали в остывшее кострище его личные вещи и возводили над этим местом очень крепкую каменную насыпь."Каменные комплексы прекрасно сохранились, чтобы их разграбить, потребовалось бы приложить огромные усилия. У подножия насыпей ставили глиняные ритуальные сосуды, в которых были еда (баранина и свинина) и питье из поминальной трапезы. В одном из комплексов были найдены остатки конского черепа, который, скорее всего использовался в ритуальных целях. У одного из комплексов мы обнаружили жертвенный камень. Мы нашли эти сооружения в том же виде, в каком они были оставлены своими создателями", — рассказал Колоколов.Сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Олег Прошкин отметил значение находок для исследований периода, который пока остается для ученых белым пятном."На протяжении многих десятилетий на территории бассейна Верхней Оки не было известно никаких памятников VII века, ученые считали это время белым пятном. Мемориальные комплексы – это первый серьезный объект, который можно четко датировать этим временем, и он стал очень большим открытием. Аналогов этим культовым поминальным комплексам в этом регионе и на сопредельных территориях нет", — подчеркнул он.Ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, доцент кафедры Российской истории Самарского университета Дмитрий Сташенков сравнил находку тульских ученых с погребальными комплексами, найденными ранее на Средней Волге и отметил, что их нужно рассматривать в совокупности."Нам остается поздравить коллег с этими находками и пожелать им продолжать исследования. Если будут найдены новые подобные комплексы на обследованной площадке, они помогут выстроить значительные исторические выводы на археологической основе", — заключил он.

https://sn.ria.ru/20241018/uslan-1978736794.html

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