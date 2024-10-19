https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"

Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией" - РИА Новости, 19.10.2024

Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"

Любая атака Израиля на Иран является "красной линией", за ней последует пропорциональный ответ, но Тегеран спешить не будет, заявил в субботу министр... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T22:01

2024-10-19T22:01

2024-10-19T22:01

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СТАМБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Любая атака Израиля на Иран является "красной линией", за ней последует пропорциональный ответ, но Тегеран спешить не будет, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Если Израиль нападет на нас, то мы полностью готовы дать ответ. Мы ответим соответствующе, но надеемся, что Израиль не станет проверять нашу готовность", - заявил Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV. "Любая атака на Иран является для нас "красной линией". Мы не оставим без реакции подобную атаку. Необходимый ответ будет дан на любую атаку на ядерные объекты Ирана или на аналогичное нападение, Израиль получит симметричный ответ на любое нападение на Иран. Мы не откажемся от симметричного ответа, не задержимся с ним, но и спешить не будем", - отметил министр. В ходе последней операции Ирана 90% запущенных Ираном ракет достигли своих целей, подчеркнул Аракчи. "Мы тогда не наносили удары по каким-либо экономическим или гражданским объектам, целями были исключительно военные объекты. Сейчас мы определили все цели в Израиле. В случае атаки Израиля мы нанесем удары аналогичным образом по их целям", - сообщил министр. Отвечая на вопрос о том, почему Израиль все еще не нанес удар по Ирану спустя 19 дней, Аракчи отметил колоссальное международное давление на Тель-Авив. "Имеется серьезная вероятность, что в регионе разразится полномасштабная война... Страны региона предпринимают значительные дипломатические усилия на региональном и международном уровнях. Я считаю, что необходимо задействовать дипломатию, чтобы остановить нападения Израиля и объявить прекращение огня для предотвращения широкомасштабной трагедии в регионе, только после этого можно говорить о благополучии жителей сектора Газа и Ливана", - заявил Аракчи. Атака ХАМАС спровоцировала наземную операцию израильской армии в секторе Газа, в результате которой палестинский анклав теперь почти полностью разрушен, и, согласно данным местного минздрава, более 40 тысяч палестинцев погибли. Завершив активную фазу боевых действий в секторе Газа, Израиль перенес основные силы на северный фронт и начал ограниченную наземную операцию в южном Ливане, откуда в течение всего года велись ракетные обстрелы по северу Израиля. В апреле впервые в истории Иран напрямую атаковал территорию Израиля, а в октябре произошла вторая такая же беспрецедентная атака Ирана с использованием сотен баллистических ракет. На повестке дня стоит вопрос об израильском ответе на это нападение, от которого во многом зависит дальнейшая судьба региона.

https://ria.ru/20241019/netanyakhu-1978917407.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, иран, тегеран (город), аббас аракчи, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024