Рейтинг@Mail.ru
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией" - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией" - РИА Новости, 19.10.2024
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"
Любая атака Израиля на Иран является "красной линией", за ней последует пропорциональный ответ, но Тегеран спешить не будет, заявил в субботу министр... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T22:01
2024-10-19T22:01
в мире
цены на нефть
израиль
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
СТАМБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Любая атака Израиля на Иран является "красной линией", за ней последует пропорциональный ответ, но Тегеран спешить не будет, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Если Израиль нападет на нас, то мы полностью готовы дать ответ. Мы ответим соответствующе, но надеемся, что Израиль не станет проверять нашу готовность", - заявил Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV. "Любая атака на Иран является для нас "красной линией". Мы не оставим без реакции подобную атаку. Необходимый ответ будет дан на любую атаку на ядерные объекты Ирана или на аналогичное нападение, Израиль получит симметричный ответ на любое нападение на Иран. Мы не откажемся от симметричного ответа, не задержимся с ним, но и спешить не будем", - отметил министр. В ходе последней операции Ирана 90% запущенных Ираном ракет достигли своих целей, подчеркнул Аракчи. "Мы тогда не наносили удары по каким-либо экономическим или гражданским объектам, целями были исключительно военные объекты. Сейчас мы определили все цели в Израиле. В случае атаки Израиля мы нанесем удары аналогичным образом по их целям", - сообщил министр. Отвечая на вопрос о том, почему Израиль все еще не нанес удар по Ирану спустя 19 дней, Аракчи отметил колоссальное международное давление на Тель-Авив. "Имеется серьезная вероятность, что в регионе разразится полномасштабная война... Страны региона предпринимают значительные дипломатические усилия на региональном и международном уровнях. Я считаю, что необходимо задействовать дипломатию, чтобы остановить нападения Израиля и объявить прекращение огня для предотвращения широкомасштабной трагедии в регионе, только после этого можно говорить о благополучии жителей сектора Газа и Ливана", - заявил Аракчи. Атака ХАМАС спровоцировала наземную операцию израильской армии в секторе Газа, в результате которой палестинский анклав теперь почти полностью разрушен, и, согласно данным местного минздрава, более 40 тысяч палестинцев погибли. Завершив активную фазу боевых действий в секторе Газа, Израиль перенес основные силы на северный фронт и начал ограниченную наземную операцию в южном Ливане, откуда в течение всего года велись ракетные обстрелы по северу Израиля. В апреле впервые в истории Иран напрямую атаковал территорию Израиля, а в октябре произошла вторая такая же беспрецедентная атака Ирана с использованием сотен баллистических ракет. На повестке дня стоит вопрос об израильском ответе на это нападение, от которого во многом зависит дальнейшая судьба региона.
https://ria.ru/20241019/netanyakhu-1978917407.html
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
https://ria.ru/20241018/izrail-1978739092.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, израиль, иран, тегеран (город), аббас аракчи, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Израиль, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"

Глава МИД Ирана Аракчи: любая атака Израиля на Иран является "красной линией"

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Любая атака Израиля на Иран является "красной линией", за ней последует пропорциональный ответ, но Тегеран спешить не будет, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Если Израиль нападет на нас, то мы полностью готовы дать ответ. Мы ответим соответствующе, но надеемся, что Израиль не станет проверять нашу готовность", - заявил Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать
Вчера, 20:25
"Любая атака на Иран является для нас "красной линией". Мы не оставим без реакции подобную атаку. Необходимый ответ будет дан на любую атаку на ядерные объекты Ирана или на аналогичное нападение, Израиль получит симметричный ответ на любое нападение на Иран. Мы не откажемся от симметричного ответа, не задержимся с ним, но и спешить не будем", - отметил министр.
В ходе последней операции Ирана 90% запущенных Ираном ракет достигли своих целей, подчеркнул Аракчи. "Мы тогда не наносили удары по каким-либо экономическим или гражданским объектам, целями были исключительно военные объекты. Сейчас мы определили все цели в Израиле. В случае атаки Израиля мы нанесем удары аналогичным образом по их целям", - сообщил министр.
Отвечая на вопрос о том, почему Израиль все еще не нанес удар по Ирану спустя 19 дней, Аракчи отметил колоссальное международное давление на Тель-Авив.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
«
"Имеется серьезная вероятность, что в регионе разразится полномасштабная война... Страны региона предпринимают значительные дипломатические усилия на региональном и международном уровнях. Я считаю, что необходимо задействовать дипломатию, чтобы остановить нападения Израиля и объявить прекращение огня для предотвращения широкомасштабной трагедии в регионе, только после этого можно говорить о благополучии жителей сектора Газа и Ливана", - заявил Аракчи.
Атака ХАМАС спровоцировала наземную операцию израильской армии в секторе Газа, в результате которой палестинский анклав теперь почти полностью разрушен, и, согласно данным местного минздрава, более 40 тысяч палестинцев погибли. Завершив активную фазу боевых действий в секторе Газа, Израиль перенес основные силы на северный фронт и начал ограниченную наземную операцию в южном Ливане, откуда в течение всего года велись ракетные обстрелы по северу Израиля. В апреле впервые в истории Иран напрямую атаковал территорию Израиля, а в октябре произошла вторая такая же беспрецедентная атака Ирана с использованием сотен баллистических ракет. На повестке дня стоит вопрос об израильском ответе на это нападение, от которого во многом зависит дальнейшая судьба региона.
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Израиле после убийства лидеров "Хезболлы" заявили, что Иран следующий
18 октября, 14:43
 
В миреЦены на нефтьИзраильИранТегеран (город)Аббас АракчиХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала