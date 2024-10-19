https://ria.ru/20241019/irak-1978924540.html

Иракские группировки заявили об атаке на цель на юге Израиля

Иракские группировки заявили об атаке на цель на юге Израиля - РИА Новости, 19.10.2024

Иракские группировки заявили об атаке на цель на юге Израиля

Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что атаковали с помощью беспилотников цель в городе Эйлат на юге... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T22:06

2024-10-19T22:06

2024-10-19T22:06

в мире

израиль

голанские высоты

эль-кунейтра (мухафаза)

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что атаковали с помощью беспилотников цель в городе Эйлат на юге Израиля. "В субботу вечером бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали с помощью беспилотников важную цель в Умм ар-Рашраш (Эйлате)", - говорится в заявлении группировок. Позднее группировки сообщили, что с помощью БПЛА атаковали израильскую цель на оккупированных Голанских высотах. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

израиль

голанские высоты

эль-кунейтра (мухафаза)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, голанские высоты, эль-кунейтра (мухафаза), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024