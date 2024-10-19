https://ria.ru/20241019/irak-1978871604.html

В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине

В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине - РИА Новости, 19.10.2024

В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине

Десятки протестующих ворвались в главный офис отделения саудовского развлекательного телеканала MBС в Ираке в ночь на субботу и разгромили его, потребовав... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:47

2024-10-19T10:47

2024-10-19T10:49

в мире

багдад (город)

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БАГДАД, 19 окт - РИА Новости. Десятки протестующих ворвались в главный офис отделения саудовского развлекательного телеканала MBС в Ираке в ночь на субботу и разгромили его, потребовав прекратить вещание телеканала в стране из-за репортажа, где палестинское руководство в секторе Газа было названо террористами, передает корреспондент РИА Новости. По его наблюдениям, протестующие ворвались в штаб-квартиру телеканала в Багдаде, уничтожили то, что там находилось, и подожгли внешний двор офиса. Кроме того, как передал корреспондент, "протестующие потребовали, чтобы иракское правительство закрыло офис телеканала в Багдаде и опубликовало официальное заявление, осуждающее то, что было сказано в репортаже". Иракские силы безопасности были вынуждены вмешаться в ситуацию, они сумели выгнать протестующих из здания телеканала.

https://ria.ru/20240925/khezbolla-1974720748.html

https://ria.ru/20240731/al-jazeera-1963259602.html

багдад (город)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, багдад (город)