https://ria.ru/20241019/irak-1978871604.html
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине - РИА Новости, 19.10.2024
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине
Десятки протестующих ворвались в главный офис отделения саудовского развлекательного телеканала MBС в Ираке в ночь на субботу и разгромили его, потребовав... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:47
2024-10-19T10:47
2024-10-19T10:49
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БАГДАД, 19 окт - РИА Новости. Десятки протестующих ворвались в главный офис отделения саудовского развлекательного телеканала MBС в Ираке в ночь на субботу и разгромили его, потребовав прекратить вещание телеканала в стране из-за репортажа, где палестинское руководство в секторе Газа было названо террористами, передает корреспондент РИА Новости. По его наблюдениям, протестующие ворвались в штаб-квартиру телеканала в Багдаде, уничтожили то, что там находилось, и подожгли внешний двор офиса. Кроме того, как передал корреспондент, "протестующие потребовали, чтобы иракское правительство закрыло офис телеканала в Багдаде и опубликовало официальное заявление, осуждающее то, что было сказано в репортаже". Иракские силы безопасности были вынуждены вмешаться в ситуацию, они сумели выгнать протестующих из здания телеканала.
https://ria.ru/20240925/khezbolla-1974720748.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, багдад (город)
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине
Протестующие в Ираке разгромили офис телеканала MBС после репортажа о Палестине
БАГДАД, 19 окт - РИА Новости. Десятки протестующих ворвались в главный офис отделения саудовского развлекательного телеканала MBС в Ираке в ночь на субботу и разгромили его, потребовав прекратить вещание телеканала в стране из-за репортажа, где палестинское руководство в секторе Газа было названо террористами, передает корреспондент РИА Новости.
По его наблюдениям, протестующие ворвались в штаб-квартиру телеканала в Багдаде
, уничтожили то, что там находилось, и подожгли внешний двор офиса.
Кроме того, как передал корреспондент, "протестующие потребовали, чтобы иракское правительство закрыло офис телеканала в Багдаде и опубликовало официальное заявление, осуждающее то, что было сказано в репортаже".
Иракские силы безопасности были вынуждены вмешаться в ситуацию, они сумели выгнать протестующих из здания телеканала.