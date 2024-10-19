Рейтинг@Mail.ru
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 19.10.2024 (обновлено: 10:49 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/irak-1978871604.html
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине - РИА Новости, 19.10.2024
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине
Десятки протестующих ворвались в главный офис отделения саудовского развлекательного телеканала MBС в Ираке в ночь на субботу и разгромили его, потребовав... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:47
2024-10-19T10:49
в мире
багдад (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813224165_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_18c768c3582e4dce1d7b1e53362ef5f2.jpg
БАГДАД, 19 окт - РИА Новости. Десятки протестующих ворвались в главный офис отделения саудовского развлекательного телеканала MBС в Ираке в ночь на субботу и разгромили его, потребовав прекратить вещание телеканала в стране из-за репортажа, где палестинское руководство в секторе Газа было названо террористами, передает корреспондент РИА Новости. По его наблюдениям, протестующие ворвались в штаб-квартиру телеканала в Багдаде, уничтожили то, что там находилось, и подожгли внешний двор офиса. Кроме того, как передал корреспондент, "протестующие потребовали, чтобы иракское правительство закрыло офис телеканала в Багдаде и опубликовало официальное заявление, осуждающее то, что было сказано в репортаже". Иракские силы безопасности были вынуждены вмешаться в ситуацию, они сумели выгнать протестующих из здания телеканала.
https://ria.ru/20240925/khezbolla-1974720748.html
https://ria.ru/20240731/al-jazeera-1963259602.html
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813224165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c1dc3d5f84cc81545ff81aa3cb9da0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, багдад (город)
В мире, Багдад (город)
В Ираке разгромили офис саудовского телеканала после репортажа о Палестине

Протестующие в Ираке разгромили офис телеканала MBС после репортажа о Палестине

© AP Photo / Adil al-KhazaliПолицейский на улице Багдада
Полицейский на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Adil al-Khazali
Полицейский на улице Багдада. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАГДАД, 19 окт - РИА Новости. Десятки протестующих ворвались в главный офис отделения саудовского развлекательного телеканала MBС в Ираке в ночь на субботу и разгромили его, потребовав прекратить вещание телеканала в стране из-за репортажа, где палестинское руководство в секторе Газа было названо террористами, передает корреспондент РИА Новости.
По его наблюдениям, протестующие ворвались в штаб-квартиру телеканала в Багдаде, уничтожили то, что там находилось, и подожгли внешний двор офиса.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
"Кетаиб Хезболлах" пригрозила ударами по американским объектам в Ираке
25 сентября, 22:54
Кроме того, как передал корреспондент, "протестующие потребовали, чтобы иракское правительство закрыло офис телеканала в Багдаде и опубликовало официальное заявление, осуждающее то, что было сказано в репортаже".
Иракские силы безопасности были вынуждены вмешаться в ситуацию, они сумели выгнать протестующих из здания телеканала.
Корреспондент телеканала Аль-Джазира Исмаил аль-Гуль - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
При израильском обстреле Газы погибли корреспондент и оператор Al-Jazeera
31 июля, 18:10
 
В миреБагдад (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала