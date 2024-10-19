"Джебхат ан-Нусра"* готовит инсценировку применения отравляющих веществ
"Джебхат ан-Нусра" готовит инсценировку применения отравляющих веществ в Идлибе
© Sputnik / Мохамад Маруф
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Террористы "Джебхат ан-Нусры"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" готовят инсценировку применения отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке главарями террористической группировки "Джебхат ан-Нусры"* провокаций с использованием отравляющих веществ", — сказал он на брифинге.
Игнасюк уточнил, что, по имеющейся информации, террористы планируют совместно с членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" осуществить инсценировку применения отравляющих веществ в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов и использовании отравляющих веществ против мирных граждан.
Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
* Террористическая организация, запрещенная в России.